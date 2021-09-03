【IT之家评测室】七彩虹 CVN B560M GAMING FROZEN 体验：支持内存超频，颜值出众

在英特尔 500 系列芯片组中，B560 可以说是有着非常大的变化，对内存超频的支持让其有着更高的可玩性，同时 PCIe 4.0 的支持，则进一步凸显出 B560 主板的性价比优势。

七彩虹此前推出的 CVN 系列主板，同样带来了 B560 系列产品 ——CVN B560M GAMING FROZEN V20 冰霜主板（以下简称“CVN B560M 冰霜版”）。这一主板前后两面的 PCB 板材几乎全部采用了纯白配色。

IT之家已经收到这款 CVN B560M 冰霜版主板，接下来让我们看看它的具体使用体验如何。

外观

七彩虹 CVN 系列主板设计来源于航空母舰，在 CVN B560M 冰霜版白色的底板上我们看到一条贯穿主板供电接口到处理器供电接口的航空母舰跑道。

CVN B560M 冰霜版主板背面同样通体纯白，只有螺丝部分是黑色的。

在位于处理器和南桥的核心部分，CVN B560M 冰霜版配备了寒霜冷凝散热模组。通过高导热硅胶片，为供电、存储和南桥芯片组等发热区域进行高效散热，大面积的散热模组增大与空气散热面积，以此增加散热效果。

CVN B560M 冰霜版主板在供电上采用了 10+2 相混合数字供电，F.C.C 铁素电杆能降低电感对其他元件的干扰，单颗 60A 大电流三合一封装的 DrMOS 更加节能高效同时有着更好的温度表现，10K 黑金固态电容能稳定滤波不爆浆。

CVN B560M 冰霜版采用了 LGA1200 接口，支持 11 代酷睿桌面处理器、10 代桌面处理器产品，供电接口为 8 Pin。

内存插槽部分，CVN B560M 冰霜版支持 4 条双通道 DDR4 内存，默认支持最高 DDR4 3200MHz 内存，当然，全新的 B560 芯片组支持 XMP 内存超频技术，通过超频，可以带来更好的性能表现。

CVN B560M 冰霜版拥有 2 个 M.2 接口，其中靠近 CPU 的 M.2 接口支持 PCIe 4.0，并有专门的散热装甲帮助 SSD 散热。下方的 M.2 接口则支持 PCIe 3.0。

另外，2 个 PCIe x16 接口均有合金装甲覆盖以增强接口的强度，其中 1 个最大带宽为 PCIe 3.0 x4，另外还有 1 个 PCIe x1 插槽。

为了方便灯光控制，CVN B560M 冰霜版主板还拥有 2 组 ARGB 插针和 2 组 RGB 插针，用户可使用 iGame Center 工具对灯光进行调节。

CVN B560M 冰霜版搭载英特尔 Wi-Fi 6 无线网卡，同时支持蓝牙。Wi-Fi 6 传输速率可以达到 2.4Gbps，带来更加稳定和快速的网速表现。

其他接口方面，CVN B560M 冰霜版拥有 1 个 PS2 接口、1 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 USB 2.0 接口、2 个 USB 3.2 Gen1 接口、1 个 USB 3.2 Gen2 接口、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、1 组高清音频接口、1 个 2.5Gbps 网口。接下来，我们再来看一下 CVN B560M 冰霜版的 BIOS 表现和实际性能表现。

BIOS

这次 CVN B560M 冰霜版主板采用了红与黑的色彩搭配，相比于之前 BIOS 设置页面更加直观简洁。进入 BIOS 就可以快速预览处理器、主板、内存、硬盘等信息，并且可快速选择主板的工作模式。

进入 CVN B560M 冰霜版主板的风扇调节页面，我们就可以针对每个风扇进行调整，以此保证机箱达到一个高效且低噪音的运行环境。

处理器相关超频设置上，CVN B560M 冰霜版提供处理器基础的设置选项，比如倍频设置、睿频模式、基频加速等方面内容。由于汉化整体比较到位，所以对于很多人来讲也是非常容易设置的。

CVN B560M 冰霜版主板加入了 XMP 内存超频支持，其默认的 XMP 超频功能允许内存用户进行额外的参数调整，对于有着专业超频需求的用户来讲，这一点非常方便。

针对主板的其他设置选项，CVN B560M 冰霜版提供板载设置、风扇调节、电源管理、ACPI 设置、CPU 设置、SATA 设置、USB 设置、IO 设置、NVME 配置、CSM 配置，方便用户进行针对性的调整，最新的 1007 版本 BIOS 还增加了对 PTT 设置选项支持，方便后续 Windows 11 系统的升级。

针对处理器功能选项设置上，CVN B560M 冰霜版主板提供英特尔虚拟化技术开关选项以及处理器实际工作核心数量限制，方便用户针对不同场景进行调节。

CVN B560M 冰霜版增加了对 Re-Size BAR 的支持，这项技术允许处理器访问行显卡显存，让处理器过去只能读取 256MB 显存开放为全部，并且能够多任务协同传输，大幅提升数据的处理能力。另外，针对不同 PCIE 带宽使用场景，CVN B560M 冰霜版提供多代次的 PCIE 版本供用户选择。

CVN B560M 冰霜版的 BIOS 功能选项可以快速的完成对 BIOS 的升级。用户可以选择快速升级和完全升级两种方式实现完成升级，方便日后使用。

从 BIOS 上看，CVN B560M 冰霜版主板红黑色搭配的外观让用户可以更加直观的看到各种调整选项，对于 Resizable BAR、XMP 内存超频这些技术支持的也增加了更多硬件的适配场景，更加符合国人的汉化体系也对小白用户非常的友好。

性能

此次IT之家测试 CVN B560M 冰霜版主板实用的硬件配置如下：

首先我们来看一下 XMP 超频，CVN B560M 冰霜版支持 XMP 超频技术，这里IT之家使用默认频率为 3600MHz 的 16GB 内存进行测试，在默认 3600MHz 的基础上超频到 3733MHz，全程稳定正常，并且通过了 AIDA64 的内存测试。此时内存延迟为 70.1 纳秒，时序 19-26-26-39，可以稳定的进行内存超频，这一点还是提升了 B560 主板的可玩性。

CVN B560M 冰霜版主板在供电上采用了 10+2 相混合数字供电，供电接口采用的是 8 Pin，适合对 11 代酷睿 i7、i5 产品。

这里IT之家对 CVN B560M 冰霜版主板进行 CPU 单烤测试，虽然使用的酷睿 i9-11900K 产品，不过 CVN B560M 冰霜版还是可以非常稳定的为 11 代酷睿里的这颗性能巨兽提供稳定的电力保障。此时，处理器功耗输出达到 190W，频率稳定在 3.8GHz。

总结

总体来讲，这次七彩虹 CVN B560M GAMING FORZEN V20 主板增加了对内存超频、PCIE 4.0、雷电 4 接口的支持，这些都可以很好的带来更多的性能提升，也意味着更强的竞争力。

B560 这种高性价比的主板产品，往往就是主流玩家所需要的，更高的内存表现、更好的 PCIE 带宽速率，这些都为主流玩家的游戏需要带来了不少的提升。

在供电方面，七彩虹 CVN B560M GAMING FROZEN V20 带来了几乎比拟 Z590 芯片组的供电，12+2 相供电可以轻松的保障 i9-11900K 的巨大用电需求，同时白色主板的设计也是它独树一帜的符号。如果近期有装机需求的玩家，那么七彩虹这款主板绝对值得考虑。目前，这款主板已经全面上架特惠价 869 元。