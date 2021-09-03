iQOO 8 燃配色今日开启预售：全新光致变色工艺，售价 4199 元

IT之家 9 月 3 日消息 继 iQOO 8 传奇和耀两种配色开售后，今天上午十点，iQOO 8 第三种配色 — 燃正式开启预售，并将于 9 月 8 日上午十点正式开售。iQOO 8 燃配色提供 12GB+256GB 版本，售价 4199 元，参与预售可享 24 期免息、加赠 iQOO 入耳式耳机、半年延保、和限时以旧换新最高抵 4999 元的福利。

与传奇和耀两种配色不同，iQOO 8 燃配色的后盖暗藏玄机：当阳光照射在 iQOO 8 的 AG 玻璃表面，可使其材料分子结构形貌发生变化，让阳光的能量逐渐显现在背盖上，为手机注满能量最终形成了耀眼的橙色，这就是最新的光致变色工艺。同时，iQOO 8 的三种配色都采用了最新微膜凝光 AG 工艺，增加了细微颗粒感，加速了手指与玻璃接触处的空气流通速度，达到具有阻尼的触感、减少游戏过程中的滑手现象，带来稳定流畅的操控体验。此外，iQOO 8 的外观更加轻薄，比 iQOO 7 轻了 9.6 克。

iQOO 8 定位为未来电竞旗舰，由高通骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存组成性能铁三角。配合专业级独立显示芯片，支持将原生 90 帧游戏提升至 120 帧，可以呈现更好的游戏视觉体验。据悉，iQOO 8 将在 9 月首发《王者荣耀》120 帧模式。充电方面，iQOO 8 系列标配 120W 闪充。

IT之家了解到，为了满足爱好游戏、电竞的用户群体对于强劲性能、极致操控的需求，iQOO 8 还搭载了由立体声双扬声器、屏下双控压感和双 X 轴线性马达组成的全感操控 2.0 系统，配合 120Hz 十亿色直屏，可以在视觉、听觉、触觉上带来沉浸式的游戏体验，同时，iQOO 8 也再次成为 KPL 官方比赛用机。

在影像方面，iQOO 8 不仅搭载 4800 万像素 IMX598 主摄、1300 万超广角镜头和 1300 万人像镜头，还配合全新一代微云台防抖技术，支持超级夜景模式。