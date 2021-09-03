“星系无人区”发现比银河系更大的孤立星云

北京时间 9 月 3 日消息，据国外媒体报道，天文学家在一处“星系无人区” 发现了比银河系更大的神秘孤立星云。通常孤立星云是指宇宙区域充满高温气体，温度在 1 万-1000 万摄氏度之间，其总质量是太阳质量的 100 亿倍，因此它比小型星系的质量更大。

该星云是一支研究小组在 Abell 1367 星团中发现的，Abell 1367 也被称为狮子座星团，由大约 70 个星系组成，距离地球大约 3 亿光年。

该孤立星云是由欧洲航天局 XMM-牛顿望远镜、欧洲旗舰 X 射线望远镜任务共同发现的，同时，欧洲南方天文台甚大望远镜、多单元光谱探测器（VLT/MUSE）和日本斯巴鲁光学望远镜也观测到了该星云的存在。XMM 望远镜拍摄到该星云 X 射线图像，VLT/MUSE 探测器和斯巴鲁光这望远镜拍摄到光学图像。

这种类型的星云是在 XMM 观测数据中偶然发现的，该星云的光学数据来自 VLT/MUSE 观测数据，从而证实了该星云位于 Abell 1367 星团之中。最新发现的孤立星云位于星团之中，星团中有数千个星系，它们通过炽热气体结合在一起，通常炽热气体温度可达 1 亿摄氏度，孤立星云很可能起源于该星团中一个巨大、未知星系。

当主星系炽热气体以每秒 1000-2000 公里的速度运行时，该星云的气体将被星团中炽热气体的冲撞压力移除。该速度比地球环绕太阳公转的轨道速度快 50 倍，在这种情况下，研究人员发现，星云的温度与源星系的温度保持一致。

这就像人们顶风向前奔跑时，头发和衣服向后扬起一样，一旦星云从源星系脱离，将温度骤降，处于低温状态，并在源星团内介质中蒸发，就像夏季的冰融化一样。

然而，令科学家感到惊奇的是，最新发现的孤立星云离开源星系之后，已存在数亿年时间，人们对这种令人惊讶的宇宙天体长寿现象知之甚少，很可能与星云中的磁场有关。科学家认为，磁场可能通过抑制不稳定的力场将星云聚集在一起，否则就会导致星云消散。

伴随着未来研究的深入开展，该孤立星云和其他亟待发现的星云将帮助科学家更好地洞察远离星系的被剥离星际介质，以及湍流和热传导的影响。

这是首次观测孤立星云在星团的 H-α 谱线和 X 射线下发光，从而表明从星系中移除的气体在星系团内介质中产生团块，这些团块将在未来广泛光学调查数据中进一步验证。