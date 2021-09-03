中国互联网联合辟谣平台等发布「8 月科学流言榜」：雷雨天时用手机会引来雷击等

IT之家 9 月 3 日消息 今日，中国互联网联合辟谣平台 、科学辟谣平台等联合发布了「8 月科学流言榜」，包括隔夜西瓜细菌多、看到人打架动物会跟着学、雷雨天使用手机会引来雷击等，共总结了 6 条流传比较广的谣言。

IT之家了解到，以下为具体的６条谣言：

隔夜西瓜细菌多，吃了可能食物中毒

真相解读：隔夜西瓜是否影响健康，取决于西瓜上滋生的细菌是否有致病性。使用干净的刀具和案板切西瓜，然后包上保鲜膜放入冰箱，就不容易被病菌污染了。

看到人打架，动物会跟着学

真相解读：动物打架是本能，并非向人类学习所得。

雷雨天时用手机会引来雷击

真相解读：手机体积很小，对人的高度及电阻的影响微乎其微，打电话时的信号是通过交变的电磁场传递的，并不能形成一个“放电通道”，因此雷雨天气下，可以放心使用手机。

洪涝灾害后，自来水一定会受到污染

真相解读：洪涝灾害后，自来水确实有可能会受到污染，这取决于灾情的轻重，但是通过自来水厂的调整，大部分受污染的自来水仍可达到净化指标。

新冠“毒王”拉姆达已诞生，疫苗没用了

拉姆达传播能力比原始毒株强，但并不会导致疫苗失效。

口罩贴上“神器贴”就能防新冠，该口罩为医务人员专用

目前尚未发现又药物或者植物成分能有效杀灭新冠病毒，口罩内加贴“神器贴” 非但无效，反而有害。