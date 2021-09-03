捷尼赛思 GV60 发布：旗下纯电平台首款车型，续航约 483 公里

IT之家 9 月 3 日消息 捷尼赛思旗下纯电动平台的首款车型 GV60 正式发布，新车基于纯电平台 E-GMP（Electric-Global Modular Platform）打造，标志着捷尼赛思在品牌电气化进程中迈出里程碑式的步伐。

根据捷尼赛思车型的命名规则，捷尼赛思 GV60 中的“G”代表捷尼赛思，“V”则代表车型的多功能性。此外，数字越小，愈显动感；数字越大，则愈显优雅。“60”则是目前捷尼赛思车型中最小的数字，同时也寓意捷尼赛思 GV60 是品牌迄今为止最动感的车型。

捷尼赛思 GV60 的前脸造型专为纯电车型打造。结合品牌标志性“并行双耀”双线设计的“灵感之翼”LED 车灯令车辆极具辨识度。另一个标志性元素，“勇者之徽”阔型格栅在前脸下部经过重新演绎，在强调捷尼赛思 GV60 运动天性的同时，有效提升车身底部高压电池的冷却效率。

此外，捷尼赛思 GV60 还首次采用蚌壳式引擎盖设计，以一体成型的设计将引擎盖与侧面挡板完美结合，使得捷尼赛思 GV60 的整体造型更加流畅。车尾部，“灵感之翼”LED 车灯与车身融为一体，结合带扰流板的后尾翼造型，非常具有运动范。

捷尼赛思 GV60 的一体式仪表板设计使座舱空间更显开阔，中控屏则集成了智能座舱、娱乐、导航等功能所需的控制组件。

动力方面，新车预计推出三种动力组合，分别为单电机后驱（电动机功率 169kW）、双电机四驱长续航（电动机功率 242kW），以及双电机四驱顶配（电动机功率 325kW）。续航方面，该车综合工况续航约 483 公里。

IT之家了解到，自 2025 年起，捷尼赛思所有全新车型均将为纯电车型。此外，捷尼赛思还将致力于新一代锂离子电池技术的研发，在性能和效率层面寻求突破。捷尼赛思计划于 2030 年成为 100% 零排放的汽车品牌。届时共将推出八款全新纯电车型，预计全球年度销量将达到 40 万辆。