京东零售 CEO 徐雷：公司始终保持低利润率运营

9 月 3 日消息，京东零售集团 CEO 徐雷在 2021 年中国国际服务贸易交易会上发表了题为《实体为本 数字为翼 以新型实体企业发展经验推动实体经济高质量发展》的主题演讲。

“像京东一样兼具实体企业基因和属性、数字技术和能力的新型实体企业，正是推动数字经济和实体经济深度融合的重要力量，将在双循环新格局中发挥巨大价值，促进实体经济高质量发展。”

徐雷在演讲中表示，如今京东已经建立起覆盖全国的供应链基础设施，同时正在开放自身积累的数字技术和能力，借助技术和基础设施能力为数百万合作伙伴打开增长的新空间。

目前，京东各项实体业务领域都取得了充分的发展，管理着超过 900 万 SKU 的自营商品，布局了数以万计的线下门店；京东的供应链还连接着百万级的社区超市、菜店、药店、汽修店、鲜花店，以及大量产业带的制造工厂。同时，京东运营着约 1200 个仓库，仓储总面积约 2300 万平方米，“当日达”和“次日达”服务已覆盖全国 55 万个行政村。

“京东的新型实体企业发展经验也在持续发挥关键增长效能。“徐雷介绍，今年第二季度京东保持高质量增长，其中库存周转天数进一步降至 31 天，再创历史最优水平；年度活跃购买用户数达到 5.32 亿，单季净增超 3200 万；京东 618 下单金额同比增长 27.7%，其中 236 个品牌销售破亿，73% 为中国品牌，带动了整个零售市场和上游产业的持续复苏。

徐雷表示，在自身保持稳健发展的同时，京东始终保持低利润率运营，持续对扩大就业规模、员工薪酬福利、技术研发和基础设施进行投入，并让利于合作伙伴和消费者。

据介绍，从 2017 年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入近 700 亿元。京东的员工总数也已近 40 万人，在民营企业中名列前茅。今年上半年，京东物流为 26 万一线员工支付的月平均工资支出超过 1.1 万元，并为物流小哥提供包括意外伤害商业保险在内的六险一金。此外，京东还间接带动超 1800 万人就业。同时，京东也依法诚信纳税。“无论是京东的技术投入、员工薪酬福利，还是纳税额，都远高于自身获取的利润。因此，京东所创造的社会价值，远远大于一些获取高额利润的平台经济模式。”徐雷表示。

不久前，京东零售提出了“卖全天下的货”和“去全天下卖货”的目标。徐雷指出，提出该目标的根本目的是希望通过全面开放自身的技术和基础设施能力，以扎实、创新的新型实体企业发展经验助力实体经济高质量发展。

徐雷称，京东零售要“卖全天下的货”，不仅要帮更多企业把产品更好地卖出去，还要帮他们更好地生产。为此，京东零售通过 C2M 助力企业数字化升级转型，已为超过 1000 家制造企业打造 C2M 反向供应链，未来三年要服务超过 10000 家品牌及工厂等制造企业；在全国各地陆续启动“一城一策”式城市专项服务，推出“产业带厂直优品计划”、“京心助农”等，帮助中小微企业降本增效；持续打造高质量农产品品牌，实现了消费升级和农户增收的正向循环。去年 10 月，京东发布“三年带动农村一万亿产值成长”的目标，以期带动农民实现共同富裕。“到目前为止，此项计划进展顺利，并且有希望超额完成。”徐雷透露。

同时，京东零售要“去全天下卖货”，不仅要继续推进零售基础设施的投入和建设，还要持续推进全渠道战略。在西藏林芝市的“一区六县”，已经实现了京东家电专卖店全部覆盖，直接将“万人县城”的网购速度从一个月提升到 2-3 天；今年 6 月初，京东在西藏的首个大型智能物流仓正式启用，更多消费者可以享受到“上午下单、下午收货”。截至今年第二季度，京东的全渠道业务通过 O2O、供应链赋能、全渠道营销等模式覆盖了快消品、电脑数码、通讯、家电、健康、服饰、居家、生活服务、汽车等行业的实体商家，并为其带来数百亿的增量 GMV。

徐雷表示，未来京东将凭借扎实的基础设施、高效的数智化社会供应链、创新的技术服务能力，与合作伙伴共同推进行业创新，为更多行业提供增长新动能，进一步推动高质量就业和实体经济高质量发展，为社会创造更大的价值。