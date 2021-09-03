我国国内市场 App 数量为 291 万款，游戏类占比 24%

IT之家 9 月 3 日消息 据工业和信息化部消息，截止到 7 月底，我国国内市场上监测到的 App 数量为 291 万款，比上月末净减少 11 万款。其中，本土第三方应用商店 App 数量为 155 万款，苹果商店（中国区）App 数量为 136 万款。7 月，新增上架 App 数量 11 万款，下架应用 22 万款。

截止到 7 月底，移动应用规模排在前 4 位的 App 占比达 58.2%，其他社交通讯、教育等 10 类 App 占比为 41.8%。其中，游戏类 App 数量继续领先，达 69.7 万款，占全部 App 比重为 24.0%，比上月末净减少 3.2 万款。日常工具类和电子商务类 App 数量分别达 44.3 万和 28.5 万，分列移动应用规模第二、三位，占全部 App 比重分别为 15.3% 和 9.8%。生活服务类 App 数量超过社交通讯类，上升为第四位，达 26.4 万款，占全部 App 比重为 9.1%。

截止到 7 月底，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 19028 亿次。其中，游戏类下载量排第一位，下载量达 2945 亿次；日常工具类、社交通信类下载量均超 2000 亿次，排名第二、三位，下载量达 2608 亿次和 2476 亿次；音乐视频类、生活服务类、新闻阅读类、系统工具类和电子商务类分别以 1987 次、1714 亿次、1485 亿次、1349 亿次和 1210 亿次，排名第四至八位。在其余各类应用中，下载总量超过 500 亿次的应用还有金融类（942 亿次）、教育类（841 亿次）和拍照摄影类（704 亿次）。