Redmi 10 Prime 发布：6000mAh 电池 + 90Hz 屏，约 1100 元起

IT之家 9 月 3 日消息 Redmi 公司今天在印度推出了 Redmi 10 Prime 新机，这款手机配备了 6.5 英寸 FHD+90Hz 显示屏，Helio G88 处理器，5000 万像素四后置摄像头，6000mAh 大电池等。

这款手机的 4GB 内存和 64GB 存储的版本售价为 12499 印度卢比（约 1106 元人民币），6GB 内存与 128GB 存储版本为 14499 印度卢比（约 1283 元人民币），有星空白、双霜白和幻影黑三种颜色，9 月 7 日起在 Amazon.in、mi.com、Mi Home 商店、Mi Studio 和零售店出售。

Redmi 10 Prime 配备了一个 6.5 英寸全高清 + IPS 液晶显示屏，分辨率为 2400 x 1080 像素。此外，该显示屏还具有 90Hz 的自适应刷新率，高达 400 尼特的亮度，康宁大猩猩玻璃 3 保护。

Redmi 10 Prime 搭载联发科 Helio G88 处理器和 Mali G52 GPU，手机还有一个 microSD 卡插槽，可提供更多存储空间。

这款手机配备了一个带有 LED 闪光灯的四后置摄像头系统，有一个 5000 万像素的主传感器，具有 f/1.8 光圈，LED 闪光灯。然后是一个 800 万像素的超广角镜头，f/2.2 光圈，和两个 200 万像素的传感器：一个深度和一个微距传感器，f/2.4 光圈。此外，在正面这款手机有一个 800 万像素的自拍摄像头，光圈为 f/2.0，安装在显示屏的打孔中。

Redmi 10 Prime 内置了 6000mAh 电池，支持 18W 快速充电，还有 9W 的反向有线充电，运行在基于 Android 11 操作系统的 MIUI 12.5 。

连接功能包括双 4G VoLTE，Wi-Fi 802.11 ac（2.4GHz + 5GHz），蓝牙 5.1，GPS，USB Type-C 和 3.5 毫米音频插孔，还有一个侧面指纹传感器。该手机尺寸为 161.95×75.57×9.56 毫米，重量约为 192 克。