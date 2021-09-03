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长安汽车推出奔奔 E-Star 国民版-心怡版：4.38 万元起，两种电池可选

2021/9/3 16:37:52 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 3 日消息 今日长安汽车推出了长安奔奔 E-Star 系列的全新车型：国民版-心怡版。这一系列包含 7 种车型，再加上此前已经发布的心动版、心悦版、心怡版，E-Star 系列共有多达 13 款车型

奔奔 E-Star 国民版-心怡版外形与之前的版本类似，为 5 门 5 座设计，车身长 3730mm，内置一个 55kW 永磁同步电机，峰值扭矩 170 牛・米。该系列提供磷酸锂铁电池、三元锂电池可选，容量均为 32kWh 左右，工信部续航里程 301km。

配置方面，新车内部具有中控大尺寸屏幕，采用旋钮换挡机构，配备胎压报警、倒车影像和雷达等功能。该车将采用铝合金轮圈，具有 USB 接口、儿童安全座椅接口等。

IT之家了解到，长安奔奔 E-Star 国民版-心怡版指导售价如下：

车型售价（万元）
国民版 心怡版 三元锂4.38
国民版 心怡版 磷酸铁锂（31.18kWh）4.38
国民版 心怡版 磷酸铁锂（31.86kWh）4.38
国民版 心怡版 磷酸铁锂（31.95kWh）4.38
国民版 心怡版（快充版）三元锂4.4799
国民版 心怡版（快充版）磷酸铁锂（31.18kWh）4.4799
国民版 心怡版（快充版）磷酸铁锂（31.95kWh）4.4799
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关键词：长安汽车奔奔 EStar

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