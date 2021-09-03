菜鸟速卖通法国首批自提柜启用，覆盖巴黎 95% 以上消费者

IT之家 9 月 3 日消息 日前，菜鸟联合速卖通正式启用在法国巴黎部署的自建自提柜，自建自提柜将主要设置在巴黎的核心商业区和核心景区，如凡尔赛宫和蒙帕纳斯大厦附近。首批菜鸟速卖通自建自提柜共计 60 组，预计到今年年底前，双方在法国全境设置的自建自提柜规模将上升至 650 组。

据悉，这是中国自提柜运营商首次落地法国。

菜鸟表示，欧洲消费者非常喜欢中国商品。由于疫情影响，海外消费更多转到线上，这让跨境电商持续火爆。自提柜提供无接触式的取件模式，更加安全，在本地市场受到欢迎。除自建自提柜外，菜鸟也联合合作伙伴为海外消费者提供自提柜及自提点取货服务。在法国，菜鸟的自提网络已能覆盖巴黎 95% 以上的消费者。

根据官方公开的信息显示，菜鸟将国内已广泛应用的自提模式带到海外，并根据跨境电商的履约链路进行大量本地化改造，通过干线包机、eHub、分拨中心、卡班网络、海外仓等，全面提升跨境包裹的运作效率，让海外消费者能更快拿到包裹。

目前，菜鸟的欧洲卡班网络已辐射比利时、法国、荷兰、西班牙、意大利、波兰、德国和捷克等 30 多个国家和地区，平均每天有 80 辆车往来于欧洲各国。预计到今年年底，菜鸟在海外区域将布署超 3 万组自提点和自提柜。