【IT之家开箱】iQOO 8「燃」图赏：光致变色后盖，全感操控

IT之家 9 月 3 日消息 iQOO 8 系列手机于 8 月 17 日晚正式发布，包含 iQOO 8、iQOO 8 Plus。该系列新机分别搭载高通骁龙 888、骁龙 888 Plus 处理器，均搭载微云台主摄。支持 120W 快充。

iQOO 8 系列包含具有具有宝马三色纹路的传奇版，还有「耀」「燃」两种配色。IT之家拿到了具有光致变色后盖的 iQOO 8「燃」，现在为大家带来开箱图赏。

一、手机开箱

与旗舰型号 iQOO 8 Pro 类似，iQOO 8 采用了简洁的黑色包装盒，侧面缝隙显露出明黄色，展现了手机的活力与性能。

这款手机随包装配备一个透明清水套、快充充电器以及数据线，此外还有取卡针、保修卡等。手机包装内还附赠了两张卡片，展现了两款与宝马合作的高性能赛车。

二、iQOO 8 「燃」手机本体

这款手机的后盖采用了全新的光致变色工艺，日常光线下为银白色，隐约可见立体纹路。然而手机如果放在阳光下，后盖便会逐渐变成高饱和度橙色。该技术与此前发布的 vivo S10 手机十分类似。手机的后置摄像头依旧沿用了 iQOO 家族的设计，摄像头台阶四周有着橙色点缀，边缘进行倒角处理，十分有设计感。

iQOO 8 正面搭载 6.56 英寸柔性直屏，摄像头位于正中，四周边框宽度适中。这块屏幕分辨率 1080P，刷新率 120Hz，10bit 色深，采用 COP 封装工艺，色域覆盖 100% DCI-P3。

手机的音量和开机按键位于机身右侧，开机键使用了橙色设计，在银白色的边框中显得十分突出，与摄像头侧面相呼应。

IT之家了解到，iQOO 8 搭载双 X 轴线性马达，配备双扬声器，侧边天线全覆盖设计，保证游戏时的信号稳定性。手机搭载独立显示芯片，可以对画面进行补帧，使得游戏更流畅。该手机是《王者荣耀》KPL 的指定用机，具有“全感操控”能力，屏幕下方拥有双控压感传感器，可以在游戏时按压来触发特定技能，实现类似四指的操控效果。此外，手机支持内存融合技术、游戏预启动技术，Wi-Fi 信号连接能力得到了增强，穿墙场景速率提升 67%。

影像方面，这款手机配备 4800 万像素微云台主摄、1300 万像素 超广角/微距镜头，此外还具有 1300 万像素专业人像镜头。手机主摄使用了索尼 IMX598 传感器，1/2 英寸，微云台技术能够有效防抖。

以下为手机的更多图赏：

IT之家了解到，iQOO 8「燃」配色仅有 12GB+256GB 可选，售价 4199 元，即日起开启预约，预计 9 月 8 日发货。