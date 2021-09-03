全国广播电视网络 2023 年底基本实现提供 IPv6 服务

IT之家 9 月 3 日消息 据人民邮电报报道，中国广播电视网络集团有限公司将积极落实 IPv6 流量提升工作，到 2023 年底前，广播电视网络基本实现内容、平台、网络、终端全流程 IPv6 部署，全国广播电视均能提供 IPv6 服务，促进我国 IPv6 应用覆盖再上一个台阶。

中国广播电视网络集团有限公司将遵循工信部部署要求，从以下四个方面积极推进 IPv6 工作部署和应用：

一是把握优势，夯实网络基础

中国广播电视网络集团有限公司正在加紧推进有线、无线网络基础设施一体化建设，支撑 IPv6 业务部署。现已完成北京、上海、西安、成都等多地骨干网建设，所有节点的网络设备均支持 IPv6。从建网初期，就已经规划网络全面支持 IPv6。

二是合理规划，紧抓落实

中国广播电视网络集团有限公司现已依照任务分工和公司现状，拟定了 IPv6 流量提升及规模部署方案。预计到 2023 年末，广播电视网络基本实现内容、平台、网络、终端全流程 IPv6 部署，全国广播电视光缆干线传输网、宽带数据骨干网，内容分发网络、数据中心、业务系统以及相应的管理支撑系统，均能提供 IPv6 服务。

三是立足产业应用，创新驱动发展

中国广播电视网络集团有限公司将积极支持 IPv6 技术创新、应用创新、服务创新、管理创新，充分释放 IPv6 技术潜能和优势。现已在 5G 核心网先行示范区域内，开展了 IPv6 + 等融合媒体直播应用的探索，试验示范取得良好成效。通过边试点、边总结、边推广，以点促面，不断提升网络服务水平，增强网间互联互通能力，推进 IPv6 单栈部署，推动行业创新融合应用。夯实产业生态基础，提升 IPv6 应用广度和深度。

四是系统推进，保障网络安全

中国广播电视网络集团有限公司坚持强化 IPv6 网络安全保障能力、强化安全技术规范、推进技术创新驱动、推动网络安全产品研发与应用等方式不断完善 IPv6 网络安全建设，不断提高 IPv6 网络安全水平。