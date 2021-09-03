欠钱先还债还是捐款，罗永浩回应：先还债更合理，捐 100 万是公司行为

IT之家 9 月 3 日消息 今年 8 月底，交个朋友直播间官方表示，交个朋友河南捐款全部到位。7 月 20 日以来，河南多个城市遭遇强降雨洪灾及疫情侵袭，灾后恢复重建任务艰巨繁重。7 月 21 日，交个朋友直播间第一时间向郑州市捐赠 100 万元。8 月 18 日，罗永浩和交个朋友直播间又组织大型专场义卖活动，连续直播 14 个小时，助力河南。8 月 23 日，交个朋友直播间已将这场直播的全部收益（含自行补足的数百万元）全部捐赠到位。其中鹤壁市 300 万元，商丘市 500 万元，新乡市 200 万元。总额 1100 万元的善款将用于上述城区的灾后重建和一线抗疫工作。

近期，在交个朋友直播间宣布河南捐款全部到位后，有网友在微博社交媒体提问罗永浩，“当一个人欠钱的时候是还债重要还是捐款重要”。

对此，罗永浩回复称，当然是要先还债更合理，所以上次捐 100 万的时候也澄清了是公司行为。这次也是一样，是交个朋友的公司行为，不是我个人的捐赠，荣誉属于全体公司同仁。

IT之家获悉，7 月 21 日，罗永浩交个朋友直播间向郑州慈善总会捐赠 100 万元。随后罗永浩本人回应：“不是我捐的，我还有债务在身，客观上不便捐款（会被债权人质疑），是我们公司捐的。”

2020 年 9 月，罗永浩表示其 6 个亿债务已还清 4 亿。而在 2021 年 4 月，罗永浩表示目标今年年底前全部还清。