【IT之家开箱】iQOO 8 传奇版图赏：纯白后盖 + 蓝白经典条纹，感受速度与激情

IT之家 9 月 3 日消息 iQOO 上个月推出了 iQOO 8 系列手机，现已开售。其中 iQOO 8 售价 3799 元起，采用微膜凝光 AG 工艺，拥有传奇版、耀、燃三个版本。

现在IT之家拿到了这款宝马联名的“传奇版”，我们不妨一起来看一下它究竟有何独到之处吧。

所见即所得，开箱过程简单直接。打开外包装盒的第一看就可以看到它经典的蓝条纹设计（象征着速度与激情，致敬传奇），相信大部分人都很难对这种撞色设计讨厌起来。

IT之家了解到，这已经是 iQOO 传奇系列的第三代了，经典的三色纹元素设计，超大面积的超声波指纹、120W 快充 +50W 无线快充、双主摄配合上微云台防抖以及骁龙 888Plus 芯片，从设计元素到硬件性能来看，都是一部非常“酷客”风的旗舰手机。

屏幕方面，iQOO 8 采用 120Hz 10 亿色全感屏柔性直屏，支持 100% DCI-P3 广色域，拥有 1200nit 峰值亮度与 600 万比 1 对比度，哪怕是正午阳光也可以清晰示人。

除骁龙 888 + 外，iQOO 8 全系搭载独立显示芯片，可提高帧率并降低功耗。高帧低功耗模式能帮助手机 GPU 渲染一半数量的画面，降低 GPU 的渲染压力。VRS 可变分辨率渲染技术则能够提升帧率稳定性和温控表现。

相比 iQOO 8 Pro 搭载的超声波 3D 广域指纹，iQOO 采用的光学指纹也完全不弱，尤其是适用性。

此外，该机仅有 199.9g 重，厚度也压缩到了 8.63mm，再加上玻璃后盖，手感细腻光滑，在一众性能机型中完全不落下风。

影像方面，iQOO 8 系列搭载全新的微云台双主摄影像系统，配备 5000 万像素大底云台主摄、4800 万像素主摄级超广角镜头与 1600 万像素长焦人像镜头，支持夜景视频、云台视频防抖、恒定地平线功能。

细节图赏：