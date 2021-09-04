台积电涨价如何影响全球半导体供应链

全球晶圆代工龙头台积电（TSMC）8 月 25 日陆续通知客户，即日起该公司生产的 7 纳米以上的制程新订单全面涨价 20%，7 纳米以下的先进制程涨价 7% 到 9%。消息震撼全球半导体供应链，分析称将直接冲击全球半导体产业及相关产品。

事实上，根据中国台湾地区媒体分析，过往台积电鲜少涨价，但此刻在全球晶圆代工生产持续供不应求、芯片严重短缺的情况下，其他规模较小的晶圆代工厂已数次涨价，加上台积电正积极设厂，在成本需求增加下决定涨价。

中国台湾地区研究员徐遵慈告诉 BBC 中文说，台积电代工生产的 8 英寸晶圆占全球市场比重约 45% 至 50%，12 英寸晶圆成熟制程比重甚至超过 70%，此次涨价一定牵动客户就其他半导体供应链厂商的产品售价及营运。

不过，她强调，由于全球半导体短缺将延续到 2023 或 2024 年，因此短期内不致影响台积电与大型客户的合作，“但长期是否可能调整订单，还需观察。”

台积电涨价原因

外界评估，此次台积电涨价主要是因为全球芯片严重短缺，在面对需求远超供给能力，其他同业也面临涨价压力的情况下，台积电因此做出有关决定。

一位台积电前资深主管向财经杂志《今周刊》透露，全球芯片代工产能短缺，导致晶圆代工同业调高定价。在中国台湾地区的相关大厂包括联电、世界先进和力积电纷纷涨价，“而台积电向来是价格制定者，台积电如果卖 100 元，联电大概顶多卖 80 元，其他只能卖更低..... 但从去年起，联电一路调价，从 80、90，现在涨到 110，比台积电还贵，这就像宾士车（奔驰车）的价格卖得比丰田低。台积电坐不住啊！”

此外，台积电前年受美国前总统“邀请”赴美设厂，如今美国工厂动工，并在今年传出德国及日本分别邀请至两国建新厂及研发中心等等，都需要巨资才能启动。

前巴克莱／花旗证券亚洲首席半导体分析师陆行之（Andrew Lu）则分析，这次台积电涨价只是顺应潮流。他认为，过去台积电认为晶圆代工业不该随着需求高就调高价格，需求变差就调低价格。但台积电先前不投资成熟制程（即 28 纳米以上芯片制程，以下则为先进制程），结果将份额白白送给同业，还造成客户短料（指电源或驱动 IC 等）瓶颈，让台积电的先进制程长料被卡住。可以说，台积电先进制程的成本一直增加，真的撑不下去了”。

影响力几何？

外界分析多半指出，台积电的涨价在全球芯片短缺的背景下并非漫天要价，这显示出台积电虽然仍是全球芯片代工龙头，但在面临同业在价格竞争上的挑战，它在国际芯片大战上面对的竞争更激烈。

譬如近来，欧美及日本等国陆续检视有关供应链的自主性，认为过度仰赖单一供应链不仅对本国企业有害，亦不利于国家安全。

长期研究全球半导体供应链的徐遵慈解释，这些论述让台积电背负不小压力：“譬如前阵子车用芯片大缺货，本质上是全球供应链管理的问题，并非台积电造成。此次台积电调涨价格十分敏感，可能会再次引发各国对于供应链自主性的讨论。”

无论如何，新冠疫情后，外界预计全球半导体供应链将出现调整，迈向多元发展的新趋势。徐遵慈补充说，“今年到明年，全球预估有近 30 家晶圆厂将投入市场，台积电的地位目前虽然不会被撼动，但其他规模较小的晶圆厂，集成电路设计厂等厂商预估会面对较大的竞争压力”。