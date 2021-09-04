全球共有 48 亿互联网“住民”：人均每天上网 7 小时，谷歌成最大流量网站

9 月 4 日报道，近日调研机构 Data Reportal 发布了一份新的全球数字报告。

该报告从全球互联网用户增长速度、平均上网时间、移动连接速度以及社交媒体等多个层次分析了目前全球互联网情况，并对接下来的互联网趋势做了相关分析。

最新报告显示，目前全世界共有 48 亿互联网用户，相当于世界总人口的 61%。全球移动用户已达到 52.7 亿，约占世界总人口的比例的 67%，仅在去年一年全球就增加了 1.17 亿移动用户。

如今，全球互联网发展如何？今年全球村又入驻了多少新的“住户”？大家平均上网时长为多少？这些问题我们都能从这份报告中找到答案。

一、全球每人一天“上线”7 小时，你超额了吗？

与该机构 4 月发布的报告相比，过去 3 个月人们每天使用互联网的平均时间略有下降。数据显示，人们每天使用互联网的时间减少了一分钟。但尽管如此，人们每天还是会花近 7 小时“挂”在互联网上。

根据分布情况来看，人们通过电脑来上网时间减少了大约 30 秒，在其他移动设备上的上网时间也减少了 30 秒左右。

有趣的是，人们增加了对电视的兴趣。最新报告显示，与上一季度相比，人们每天平均多花 3 分钟看电视，这相当于过去三个月人们多花了 5 个小时在看电视上。

与此同时，人们在社交媒体上花费的时间也越来越长。在过去 3 个月时间里，人们每天将会比以往多花两分钟在社交平台上。

二、网络建设两级分化，网速最高差 20 倍

据最新数据显示，过去 12 个月全球平均移动连接速度提高了 60%。与去年移动用户通常使用 35Mbps 的速度相比，现在的人们都在享受超过 55Mbps 的下载速度。现在人们可以通过一个网络信号同时享受两部 4k 电影。

目前世界上已经有 13 国家或者地区的平均移动连接速度达到了 100Mbps，阿联酋的平均速度已经接近 200Mbps。

但报告也同样表示，世界上仍有两个国家的平均移动连接速度低于 10Mbps：阿富汗和委内瑞拉。

此外，全球移动互联网连接的延迟情况也在继续改善，Ookla 最新数据显示，在过去 12 个月中，设备发送数据请求和开始接收请求数据之间的“延迟”下降了 7.5%。

在固定互联网连接方面，目前共有 10 个国家或者地区的平均下载速度超过 200Mbps，摩纳哥和新加坡的平均下载速度超过了 250Mbps。

三、谷歌位居全球互联网流量第一，有 7 家中国企业闯入前十

最新数据表明，谷歌成为全球最大的流量网站，平均全球每个人每天都将花费 17 分钟访问谷歌网站。

国内网站也在全球互联网流量中的份额继续增长。在全球网站访问量的排行榜中，QQ 位列第四位，国内共有 7 个网站闯入了前十名。

国内的电商平台天猫、淘宝和京东在全球范围内的排名都高于亚马逊。但报告也提到这主要是国内的消费者为这三大平台贡献了自己的流量。

据 Alexa 数据显示，天猫 95% 以上的流量来自国内市场，淘宝为 94%，京东为 95%。而剩下的流量里，美国和日本的消费者占据了 3.5%。

结语：5G 促进数字化时代发展

DataReportal 认为目前全球数字公司都专注于两个关键行业 —— 通信和娱乐。然而，下一波数字创新可能会专注于日常公用事业，教育、银行和医疗保健等。

如何打通中间的技术壁垒，使用数字创造新的价值，将是每个互联网时代的人们都需要思考的问题。