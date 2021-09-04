阿里公益基金会战略升级：聚焦共同富裕、乡村振兴、绿水青山

IT之家 9 月 4 日消息 9 月 4 日，阿里巴巴公益基金会官方宣布今天起战略升级，未来将全面聚焦于践行共同富裕、助力乡村振兴、积极投身建设绿水青山的三大方向。

在助力推动共同富裕的行动方案中，阿里巴巴表示：“作为时代发展的受益者，我们坚信：国家好，社会好，阿里巴巴才会好。我们愿为在高质量发展中实现共同富裕贡献绵薄之力。”

据阿里巴巴介绍，践行共同富裕方面，推动更多特殊人群“云上就业”；建立儿童重疾救助基金，在至少 3000 个乡村建立“童伴之家”；加快建设村级医疗站，打造云上“医共体”，提升欠发达县域医疗水平；首批向浙江山区县域派驻“共同富裕特派员”。助力乡村振兴方面，深入助力欠发达县域制定产业发展专项规划；建设优化欠发达县域区域共有品牌方案；助力农业科技研究，支持农作物新品种培育。建设绿水青山方面，全链路推进公众绿色生活解决方案；深度探索数字科技与绿色低碳机制结合路径；重点支持双碳科技研发。

IT之家获悉，此前阿里巴巴集团宣布，将于 2025 年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上累计投入 1000 亿元，与全社会共享发展成果，助力推动共同富裕。

2011 年起，阿里巴巴将每年营业收入的千分之三作为专项公益基金，并成立阿里巴巴公益基金会，已连续十年在环保、教育、弱势群体关怀、乡村脱贫振兴等领域投入。未来，阿里巴巴公益基金会将以科技升级推进公益生态效率，以产业发展助力乡村持续振兴，以平台能力带动社会公益协同，实实在在，尽力而为，量力而行。