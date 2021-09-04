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赛车游戏《WRC 10》发布：物理引擎更逼真，售价 163 元起

2021/9/4 16:10:11 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 4 日消息 为了庆祝 WRC 拉力车锦标赛 50 周年，9 月 2 日赛车游戏《WRC 10》(WRC 10 FIA World Rally Championship) 正式发布。这款游戏包含 19 个经典的历史赛事，以及四场 2021 年全新的拉力赛。新版游戏目前已经在 Steam 平台以及 Epic 商城上架，售价 163 元起

《WRC 10》包含的新内容有：

  • 四场全新 2021 年拉力赛：爱沙尼亚、克罗地亚、比利时和西班牙

  • 六场历史拉力赛，包含雅典卫城、圣雷莫、德国和阿根廷

  • 120 个特殊赛段

  • 52 个来自 2021 年赛季的官方车队（WRC、WRC2、WRC3、JWRC）

  • 来自阿尔派、奥迪、蓝旗亚、斯巴鲁、福特、三菱、丰田及其他的 20 辆传奇车辆

生涯模式，一致被誉为赛车游戏中最完善的游戏之一已全面升级，现在包括涂装编辑器，因此你可以创建自己的车队，并为现代汽车添上颜色

官方表示，凭借逼近真实物理的发动机，《WRC 10》在所有表面上都提供了更好的空气动力、涡轮增压和制动器管理，使驾驶感觉更为出色。针对声音设计也做了改进，以增强沉浸式体验。

这款游戏同时拥有每日以及每周挑战赛，玩家可以在俱乐部中创建专属竞赛，同时在线竞技。

IT之家了解到，《WRC 10》推荐配置为英特尔 i7-4790K 或 AMD 锐龙 5 2600 处理器，显卡建议为英伟达 GTX 1070 或 AMD RX Vega 56 及以上。此外，显卡需要支持 DirectX 12。

《WRC 10》Steam 商城链接：点击打开

Epic 商城链接：点击打开

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关键词：赛车游戏拉力赛WRC 10

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