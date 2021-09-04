赛车游戏《WRC 10》发布：物理引擎更逼真，售价 163 元起

IT之家 9 月 4 日消息 为了庆祝 WRC 拉力车锦标赛 50 周年，9 月 2 日赛车游戏《WRC 10》(WRC 10 FIA World Rally Championship) 正式发布。这款游戏包含 19 个经典的历史赛事，以及四场 2021 年全新的拉力赛。新版游戏目前已经在 Steam 平台以及 Epic 商城上架，售价 163 元起。

《WRC 10》包含的新内容有：

四场全新 2021 年拉力赛：爱沙尼亚、克罗地亚、比利时和西班牙

六场历史拉力赛，包含雅典卫城、圣雷莫、德国和阿根廷

120 个特殊赛段

52 个来自 2021 年赛季的官方车队（WRC、WRC2、WRC3、JWRC）

来自阿尔派、奥迪、蓝旗亚、斯巴鲁、福特、三菱、丰田及其他的 20 辆传奇车辆

生涯模式，一致被誉为赛车游戏中最完善的游戏之一已全面升级，现在包括涂装编辑器，因此你可以创建自己的车队，并为现代汽车添上颜色

官方表示，凭借逼近真实物理的发动机，《WRC 10》在所有表面上都提供了更好的空气动力、涡轮增压和制动器管理，使驾驶感觉更为出色。针对声音设计也做了改进，以增强沉浸式体验。

这款游戏同时拥有每日以及每周挑战赛，玩家可以在俱乐部中创建专属竞赛，同时在线竞技。

IT之家了解到，《WRC 10》推荐配置为英特尔 i7-4790K 或 AMD 锐龙 5 2600 处理器，显卡建议为英伟达 GTX 1070 或 AMD RX Vega 56 及以上。此外，显卡需要支持 DirectX 12。

《WRC 10》Steam 商城链接：点击打开

Epic 商城链接：点击打开