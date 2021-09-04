网红“郭老师”被封杀，媒体评论：让炫丑逐臭不再有任何舞台

IT之家 9 月 4 日消息 9 月 2 日，在被抖音永久封禁后 @迷人的郭老师 6 在微博发文要求抖音解释永久封禁的违规处罚，并晒出被抖音永久封禁截图，截图显示其被封禁的原因是不符合社区规范。随后，网友发现“郭老师”的微博账号也被封禁了。

据悉，“郭老师”成名于快手短视频，活跃于抖音，还时不时在微博刷屏。秉持着“有话一定不能好好说”的原则，“郭老师”自创了诸如“集美”“耶斯莫拉”“夺笋”等网络热词。

北京日报对此评论称，让炫丑逐臭不再有任何舞台！

这位顶流网红虽一直打着“原生态”的旗号，自称“不做作”“放得开”。可事实上，其除了不修边幅、邋里邋遢，直播内容更是大尺度、没下线，又哭又闹，放屁啃脚，打滚对骂，污言秽语，被网友称作“疯癫派掌门”。这般刻意扮丑、低俗不堪，居然红极一时，且到现在才被封，恐怕才是真的问题。 炫丑令人作呕，炒丑、审丑亦是病态，切不可放任自流，由他们搞得网络空间乌烟瘴气。倘若靠放屁啃脚、撒泼打滚就能名利双收，对社会价值观也无疑是一种冲击与扭曲。必须看到，黑红丑红们为何越骂越多？网络平台难辞其咎。

中国新闻网发文表示，

直播禁封对“郭老师”来说早已是家常便饭，被封禁的理由包括不限于在直播中发表不当言论、做出不雅举动、频频对与其连麦的其他主播出言不逊等。 卖丑有限度，低俗有边界！

IT之家获悉，近日，国家广播电视总局网站发布了《国家广播电视总局办公厅关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》，其中明确提出坚决抵制炒作炫富享乐、绯闻隐私、负面热点、低俗“网红”、无底线审丑等泛娱乐化倾向。