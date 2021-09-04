俄宇航员完成 8 小时出舱任务，连接国际空间站电源线

IT之家 9 月 4 日消息 根据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯宇航员奥列格∙诺维茨基和彼得∙杜布罗夫，于 9 月 3 日进行了为期约 8 小时的太空行走，为此前发射的“科学”号实验舱接通电源。

据悉，由于受“科学”号对接位置的影响，其自带的 2 块太阳能电池板被美国的大型太阳能电池板挡住。因此，按照俄罗斯国家航天集团与美国国家航空航天局达成的协议，美方需要为“科学”号提供最高 8 千瓦的电力。

当地时间 9 月 3 日 17 时 41 分，俄罗斯宇航员打开了“探索”舱的出舱口。宇航员在舱外活动的时间比预计多了 49 分钟，舱门于莫斯科时间 9 月 4 日 1 时 35 分关闭。

据IT之家了解，诺维茨基和杜布罗夫成功将两条电源线连接至“科学”号实验舱，但是还有几项任务没有完成，包括将用于“生物危险”（Biorisk）实验的装有土壤和微生物的容器安装到实验舱的外表面。此外，没有完成将以太网局域网电缆连接到“科学”舱的任务。为方便在“科学”舱表面移动的 3 个扶手，也被迫推迟到下一次太空行走进行安装。

这是俄罗斯宇航员第 57 次进入开放太空，也是今年第 2 次进行的太空行走。下一次定于 9 月 9 日。官方表示，为了完善“科学”舱和即将于 11 月发射的“码头”节点舱，国际空间站共计划到 2022 年底前进行 10 次太空行走。