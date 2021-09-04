北京市电子学生卡正式推出，刷手机乘公交 2.5 折，首先支持华为、小米手机

IT之家 9 月 4 日消息 据北京市政交通一卡通发布，为顺应移动支付潮流，响应市教委提升对学生群体服务水平的要求，北京交通大学作为试点单位，率先为符合条件的在校生免费配发集身份识别、乘车优待、市政交通一卡通等多重功能于一体的“北京市电子学生卡”。

IT之家获悉，北京市电子学生卡是北京市政交通一卡通有限公司配合北京市教委、联合北京各高校、同华为、小米合作发行的手机一卡通特种卡。北京电子学生卡集身份识别、乘车优待、市政交通一卡通等功能于一体，实现传统贴面学生卡与手机的合二为一。

北京市电子学生卡的优势

● 免费申领：北京市电子学生卡免费为北京高校学生配发，华为、小米学生用户可通过 北京一卡通 App 在线免费申请 北京市电子学生卡，具体方法参考下文。

● 在线办理业务：为提升学生群体用卡的便捷性，学生通过北京一卡通 App 可在线办理电子学生卡的充值、延期、退卡等业务，整个用卡流程均实现自助办理，无需再跑线下网点办理业务。

● 乘车优待：北京市电子学生卡可享与实体一卡通相同的乘车优惠。乘坐北京地面公交（不包括市域内的旅游观光、快速直达、定制公交等多样化服务线路）可享 2.5 折乘车优惠。乘坐北京轨道交通，享受轨道交通累计折扣优惠。

● 全国应用：为方便异地学生返乡后可以继续使用学生卡，北京市电子学生卡采用“交通联合”标准发行，不仅支持北京公共交通领域应用，还可在全国 300 + 座已实现交通一卡通互联互通的城市的公共交通系统中使用。（注意：在其他城市使用时，需以当地政府及运营企业发布的使用范围及票制票价政策为准）。

● 携带方便：通过将手机与学生卡“合二为一”，令学生外出仅携带一部手机就可实现刷手机乘坐公交地铁，不必再携带实体卡，不用担心卡片丢失。

● 使用便捷：北京市电子学生卡在使用时无需联网、无需打开任何 APP，熄屏状态即可刷手机乘车。不影响聊天、看视频、听音乐或进行其他任何操作，无需退出界面，走到地铁闸机或公交 POS 机前，轻轻一碰即可完成交易。

北京市电子学生卡使用指南

一、前期准备：

1.确认设备型号：北京市电子学生卡目前率先支持具备 NFC 功能的华为、小米手机。

2.确认系统及版本号：NFC 手机需要使用 Android、HarmonyOS 操作系统；北京一卡通 App 版本号: 5.1.0.2 及以上；华为钱包版本号：8.1.7.302 及以上；小米稳定版“小米智能卡 APP”版本号：20.10.29.1 及以上；小米开发版系统版本号：20.10.15 及以上。

二、申领方法

第一步，免费开通北京互通卡：华为、小米学生用户在开通电子学生卡前需在手机中 免费开通一张北京互通卡（卡面需带有“交通联合”标识）。如此前已开通北京互通卡，可直接将该卡与将要开通的电子学生卡进行关联（方法详见第二步）。

第二步，添加电子学生卡：在北京一卡通 App 首页选择【手机一卡通】，随后点击【添加一张电子学生卡】，选择需要关联的北京互通卡卡号，按页面提示输入学校、姓名、学号、证件号等信息进行实名认证，待认证完成后原手机一卡通即可成功升级为电子学生卡。

三、充值方法

开通电子学生卡后，同学们可以通过 北京一卡通 APP 为卡片充值。具体方法入如下：在 App 首页选择【手机一卡通】，找到【北京市电子学生卡】，点击【充值】按钮，输入充值金额，点击下一步选择支付方式，选择后点击【支付】按钮即可完成充值。

四、延期方法

北京市电子学生卡每年 9 月 30 日到期，有效期为一年，到期后经身份核验后有效期顺延。具体延期方法如下：打开北京一卡通 APP，在首页点击【手机一卡通】，找到电子学生卡后，选择【卡片延期】，即可进行电子学生卡延期。在“卡片信息”中展示最新卡片有效期。

五、信息查询

在开通北京市电子学生卡后，同学们可以通过北京一卡通 App 查看自己学生卡的相关信息，其中包括姓名、学校、学生卡卡号等。

使用常见问题

1. 一个身份能开通几张电子学生卡？

答：一个大学生身份信息只能开通一张使用状态为正常的电子学生卡或实体高校学生卡。

2. 开通电子学生卡后，实体卡还能用吗？

答：如果有实体卡（学生卡），在北京一卡通 App 开通电子学生卡后，原实体卡的交通一卡通功能在北京一卡通 App 以及线下各售卡充值网点、终端不能对卡片进行充值和延期。

3. 北京市电子学生卡充值后可以开电子发票吗？

答：可以。通过北京一卡通 App 进行充值后，次日可通过北京一卡通 App 申领充值发票，申领时间 180 个自然日内，具体申领方法请点此查看。

4. 如遇手机丢失，北京市电子学生卡如何挂失？

答：如手机遗失，用户可以联系一卡通客服进行挂失处理。用户挂失后，才能再次开通电子学生卡。电子学生卡挂失后，不可以再进行充值和延期操作。

5. 北京市电子学生卡可以退卡吗？

答：可以。申请注销北京市电子学生卡，需登华为或小米钱包内进行退卡操作。 退卡后，经身份认证后可再次申领电子学生卡。

6. 北京市电子学生卡卡面可以更换吗？

答：根据开通学校类型，展示对应学校的卡面主题。不支持用户从一卡通主题商城更换卡面主题。

● 电子学生卡作为北京市为学生群体提供优惠政策服务的创新载体，目前已在北京交通大学试点应用，自秋季学期开学起，北交大全体在校生即可在线申领，率先感受电子卡带来的智能高效体验。接下来，这项创新应用将逐步覆盖更多高校，切实满足广大学子的便捷出行需求。