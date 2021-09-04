西部数据发布 20TB 机械硬盘：单碟 2.2 TB，OptiNAND 技术板载闪存

IT之家 9 月 4 日消息 西部数据于 9 月 1 日正式发布了 20TB 容量的机械硬盘。这款产品除了传统的盘体之外，还采用了 OptiNAND 技术，在电路板上集成了 iNAND UFS 嵌入式闪存（embedded flash drive，简称 EFD），使用的是未知容量的 3D TLC UFS 闪存芯片。这项技术能够提升机械硬盘的性能和可靠性。

这款硬盘内部封装了 9 个碟片，单碟容量约为 2.2TB，使用了 ePMR（能量辅助垂直记录技术）。磁头使用了更为精准的三级驱动技术，能够使得读、写磁头精准定位。硬盘的 SoC 控制芯片由西部数据自行研发。

官方表示，现代的机械硬盘，需要在盘片上存储上千兆字节的元数据，包括磁道重复跳动元数据（RRO，也就是每次硬盘主轴旋转导致的位置误差数值），以及磁道级别的写入操作元数据，用于解决相邻磁道间的干扰。使用 OptiNAND 技术后，RRO 数据和写操作元数据均可以存储在 iNAND 闪存中，这样不仅能够减少对于硬盘空间的占用，同时也能够大幅降低硬盘读写操作数（IO 数）。总之，UFS 闪存还能够存储扇区级别的写操作数据，这样能够优化存储要求，减少 ATI（相邻磁道干扰数据）刷新次数，来提高性能。

官方表示，随着现代机械硬盘密度的提升，相邻磁道之间的干扰也大大增强，阻碍了存储密度的进一步提升。一些厂商使用 HAMR 技术、MAMR 技术来增强写入数据的质量，使得磁化过程更加整齐。而西部数据则选用了另一个技术方向，提高了磁头读取数据的准确度。

目前西部数据并没有说明，新款 20TB 硬盘是否采用 SMR 叠瓦磁方式记录，但是根据描述，硬盘有很大可能采用了这种方式，因为只有 SMR 技术才需要记录大量磁道信息。

IT之家了解到，西部数据还表示，OptiNAND 技术能够在硬盘突然断电的情况下，紧急存储 100MB 的数据，这样能够避免意外带来的风险。不仅如此，板载 iNAND 闪存能够结合固件优化，提高机械硬盘的响应速度，减少延迟。

西部数据 20TB OptiNAND 机械硬盘有望在未来几个月（甚至几个季度）之后开始发货。这项技术的应用，预计将使得 ePMR HDD 的容量，在本世纪下半页达到 50TB。