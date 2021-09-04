2380 元，汉王 10.3 英寸电纸办公本 1001 发布：墨水屏专研 CPU ，搭载安卓 11，整页 PDF 阅读

IT之家 9 月 4 日消息 汉王科技今天发布了汉王 10.3 英寸电纸办公本 1001 ，售价 2380 元。

官方称，汉王电纸办公本 1001 配备专为墨水屏定制研发的高性能处理器，充分发挥核心算力，呈现畅快的操作体验，较上代产品，性能全面提升。

作为墨水屏产品中，首款搭载安卓 11 系统的设备，兼容流畅性大幅增加，带来更加灵动的使用感受。

电纸办公本 1001 搭载了 10.3 英寸的大屏墨水屏，搭配汉王自主研发的无源电磁笔，不需充电就可持续使用。

支持 4096 级压感，笔笔有神，提供了 5 种不一样的笔型，笔的尾端可以直接当做橡皮使用，非常方便。纸纹提供了 26 种选择，它可以是笔记本、练习本、手账本，绘画本，书法本，但却远不止如此。

书写完成后的内容可轻松分享，并支持本地 + 在线双引擎识别，手写内容可智能识别为可编辑 TXT 文本，方便对后续的文字进行编辑和加工。

笔记内容支持云端备份，不易丢失，多端同步，随时查看。同时支持导出到外接存储卡中，本地安全备份，设备加密，隐私无忧。

汉王电纸办公本 1001 支持语音实时转写，精准识别语音语义。实时转写配合手写同步进行，边录，边转，边手写。手写要点与录音精准对应，字音同步实现效率飞跃。

电纸办公本 1001 可以实现整页篇幅 PDF 文件阅读，支持对 word、Excel、PDF 等文件进行手写批注，做到提笔即写。手写笔迹能够被留存，写错可以擦除，批注还可以嵌入文件内，通过邮件快速分享。

精选墨水屏运行良好的第三方应用，涵盖办公、阅读、新闻、工具等多种类型，并持续提供更新服务，丰富用户的使用体验，实现墨水屏的更多可能。

电纸办公本 1001 支持 30 级双色温前光，冷暖双色温自由调节，冷光清晰明亮，暖光舒适柔和。内置 1000 本价值 3880 元的经典读物，还有汉王书城、当当云阅读、微信读书三大书城加持，尽享数十万册优质资源。读累了还可以选择外放听书模式，解放双手。