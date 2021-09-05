GitHub：未加密的 Git 协议即将成为历史

IT之家 9 月 5 日消息 微软 GitHub 近日发布博客，表示“将提高 GitHub 上的 Git 协议安全性”，即将删除未加密的 Git 协议。

GitHub 官方宣布，正在更改 SSH 支持的密钥并删除未加密的 Git 协议，具体来说：

取消对所有 DSA 密钥的支持

添加对新添加的 RSA 密钥的要求

删除一些旧的 SSH 算法（HMAC-SHA-1 和 CBC 密码）

为 SSH 添加 ECDSA 和 Ed25519 主机密钥

关闭未加密的 Git 协议

GitHub 表示，这一改变仅影响使用 SSH 或 git:// 进行连接的仓库，以 https:// 开头的连接协议完全不受影响。

GitHub 官方认为，公钥密码术依赖于安全算法和足够强大的密钥来保持安全。“更少的位数”通常意味着“更容易暴力破解”，而较旧的算法也已经出现了攻击方式。考虑到计算能力的变化、新的攻击等，在 2001 年被认为是安全的密钥，今天可能不再安全了。

IT之家了解到，GitHub 在上个月还宣布取消对 HTTPS 密码的支持，总之就是要确保 GitHub 用户数据的安全。官方表示，将继续观察使用 SHA-1 算法的 RSA 密钥，一旦出现风险或者过时，将向社区通报弃用它。