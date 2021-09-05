《彩虹六号：围攻》：将处罚频繁挂机的玩家，并增加人工检测手段

IT之家 9 月 5 日消息 据外媒报道，昨日，《彩虹六号：围攻》官方发布公告称，将对经常挂机的玩家实施处罚，处罚措施将从 9 月 4 日开始施行。

《彩虹六号：围攻》官方公告全文：

我们意识到玩家在游戏中挂机的情况泛滥的问题。我们不会容忍不良的行为者破坏和降低玩家的游戏体验。

我们将从今天开始目前正在对那些我们发现的多次挂机的玩家采取处罚手段，还将在未来几周内，还将采取人工的手段进行检测。

我们将重新评估设计变化来缓解这挂机问题的泛滥，以及增加新的消极比赛检测和制裁手段。

谢谢您的理解，如果你在游戏中看到有这样的行为，请举报这样的玩家。