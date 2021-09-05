R 星母公司起诉一伙程序员：违法对《GTA3》《罪恶都市》进行逆向工程

IT之家 9 月 5 日消息 据外媒 VGC，R 星母公司 Take-Two 正在起诉一伙程序员，后者对《侠盗猎车手 III》和《侠盗猎车手：罪恶都市》游戏进行了逆向工程。

该诉讼是在加利福尼亚州提起的，针对的是来自世界各地的 14 名程序员。这 14 人创建了 re3 项目，它提供《侠盗猎车手 III》和《侠盗猎车手：罪恶都市》的“完全逆向源代码”，以及 Switch、Wii U 和 Vita 游戏的接口。

许多逆向工程团队认为他们的工作在技术上是合法的，因为他们不使用泄露的源代码，而是使用现代编码语言从头开始重新创建原始游戏。

像 re3 这样的项目也不包含实际的 R 星资产，例如音乐、对话和图像，因此玩家需要拥有《侠盗猎车手 III》的副本才能使用逆向工程代码构建自己的接口。

根据诉讼，Take-Two 试图从 GitHub 上删除 re3 项目，官方称该项目“对 Take-Two 造成了无法弥补的伤害”，14 名程序员“侵占了一个属于 Take-Two 的市场（即修改版或移动版游戏的市场）”。

IT之家了解到，此前有消息称，R 星正准备重制《侠盗猎车手 III》《侠盗猎车手：罪恶都市》《侠盗猎车手：圣安地列斯》三部游戏，重制版将上架所有新平台（包括 Switch），R 星官方并没有证实。

不过，Take-Two 选在这个时候起诉逆向工程的程序员，似乎与之前的重制版消息有点吻合了。