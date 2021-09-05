比亚迪：海洋系列将加推“海鸥”、“海豹”及“海狮”等新车型

近日，比亚迪在投资者关系活动上表示，继首款车型“海豚”上市后，海洋系列未来计划将会推出如“海鸥”、“海豹”及“海狮”等新车型，扩充产品系列，进一步提升公司影响力。

据了解，比亚迪已发布纯电动专属平台 —— e 平台 3.0，该平台兼具智能、高效、安全、美学四大优势，为下一代高性能智能电动车提供了全新的车身结构、电子电气架构和车用操作系统 BYDOS。

目前首款搭载 e 平台 3.0 的海洋系列车型“海豚”已正式上市，后续将有更多车型应用 e 平台 3.0。“海豚”目前有四个版本，综合补贴后售价区间为人民币 9.38 万元-12.18 万元。

在架构上，比亚迪 DM-i 超级混动以超安全大容量电池和高性能大功率扁线电机为设计基础，主要依靠大功率高效电机进行驱动，汽油发动机的主要功能是在高效转速区发电，适时直驱，改变了传统混动技术主要依赖发动机、以油为主的设计架构，从而大幅降低了油耗。

此外，比亚迪旗下明星车型汉 EV 推出标准续航版豪华型，通过扩宽汉系列车型产品，为消费者提供更多选择空间。汉 EV 四驱高性能版旗舰型还全新加推“5G 丹拿智能音乐座舱”升级包。

比亚迪在不久前发布了 8 月份产销快报，比亚迪今年 1-8 月新能源汽车销量达 266,480 辆，同比增长 192.64%。其中 8 月新能源汽车销量 61,409 辆，上年同期为 15,283 辆，同比增长 302%。