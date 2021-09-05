百万粉女极客突袭深圳手机公司：你们说想要源码就来自取，我来了

8 月的某一天，深圳一家手机公司突然闯入了一位不速之客。

我来拿源代码了。

这是她走进来后的第一句话。

她是吴淖米，一位常驻深圳的极客，因一系列用 3D 打印机 DIY 智能设备的视频出名，还经常向极客社区测评介绍国产硬件，在油管有着百万粉丝。

（淖读 Nào，谐音英文名 Naomi）

吴淖米这次到访的目的也很简单：

你们的员工发了这封邮件：“如果想要源文件，那就来公司拿”。

收到邮件的是一位远在波兰的开发者，而人在深圳的吴淖米则接下了这份“上门取货”的“委托”。

站在办公室中央，吴淖米强调：

按照开源协议，你们有义务开放内核部分的源代码。

开源，但没完全开

事情是这样的，一个远在波兰的开发者 Patrycja 买了台深圳生产的优米 (Umidigi) 手机。

她想要搞点 DIY 改造，需要用到内核中屏幕驱动部分的代码。

优米这个公司你可能不熟悉，他们主打的是手机出口，产品性价比高，销量在欧美一直不错。

为什么说优米公司有义务公布内核源代码呢？

因为这次涉及的优米 F2 是 2019 年推出的一款安卓手机，安卓系统是基于 GPLv2 协议开源的。

GPLv2 协议有一个特点是传染性，一个软件如果使用了基于 GPLv2 协议的代码，就有义务基于同样的协议开源。

优米 F2 用的是安卓系统，安卓又是基于 Linux 的，就这样一步步被传染，代码中的 Linux 内核部分即使优米公司做了自己的修改也应该开源。

也就是说，这个要求合情合理。

Patrycja 发邮件询问哪里能下载这部分源码，却得到了这样的回复：

大部分代码所有权属于联发科，可共享的部分您可以在工作时间到我们的深圳办公室索取（我们只说中文）。

邮件中还附上了在优米公司在深圳南山区的办公地址。

她收到回复觉得又好气又好笑，就发到了网上。

网友们觉得这是典型的搪塞行为，公司觉得不太可能有人为了拿个源码就大老远从欧洲跑到深圳来，就设定较高的门槛希望开发者主动放弃。

就在大家都没有什么好办法的时候，转折点意外地出现了。

一位网友吃瓜时随手 at 了人在深圳的吴淖米 。

吴淖米看到后当即对 Patrycja 表示：好啊我来试一试，你要找的是什么跟我说吧。

两人商量完毕后，吴淖米向优米公司发出预告，表示自己将在本周内造访并录制视频。

然后…… 然后吴淖米就风风火火地上门拿代码去了，GoGoGo。

吴淖米来到优米公司办公室，劈头盖脸就是一句“我来拿那个 Kernel 内核源代码了，Ben 是谁？”。

员工们却似乎早有准备，拿出统一的说法：

Ben 早就离职了，不在了。

随后吴淖米与负责接待的工作人员说明来意，并表示自己一直在网上推广中国的硬件产品，这次来也是为了不让外国人觉得中国公司不遵守开源协议。

短暂沟通后，工作人员留了吴的联系方式，表示要和老板商量后再做答复。

下楼的时候，吴淖米说并不相信 Ben 已经离职了这种说法，但至少这公司态度还不错。

这场自提开源代码之旅暂且告一段落。

10 天之内圆满解决

吴淖米把这段视频发出来后，受到了国内外开源社区的广泛关注。

开源中国 OSChina 等社区也进行了跟进报道，帮助推进事情发展。

优米公司的行动也很快，8 月 25 日把相关源码发给了吴淖米，26 日又在官方论坛上把源码公开。

有网友问到其他型号产品什么时候开源？优米官方的回复是：

还不能确定具体时间，以前的产品应该问题不大，不过新的产品需要进一步评估以避免安全风险。

还记得故事的起因，波兰开发者 Patrycja 吗？

她顺利拿到源码后马上开始了自己的项目，并感谢从吴淖米和优米公司获得的帮助。

原来她是想把另一个手机操作系统 postmarkerOS 移植到优米 F2 上。

这个故事算是有了个圆满的结局。