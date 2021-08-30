小米集团加入开源专利社区 OIN

IT之家 8 月 30 日消息 据小米公司官方微博，开源专利社区 OIN 今日宣布，小米集团加入 OIN 成为社区会员。

据介绍，开放的 OIN 社区以免费的形式进行 Linux 系统专利交叉许可授权，从而对核心 Linux 技术和相关的开源技术实施专利保护。

OIN 许可免费向所有同意不向 Linux 系统行使其专利权的会员开放。

OIN 首席执行官 Keith Bergelt 称：

智能手机、智能设备和 IoT 技术正在快速推动改善个人协作与沟通关系、增加娱乐选择，并促使家庭更智能化，业务处理更高效。小米是以技术驱动的全球领先创新科技公司，拥有强大的技术研发实力和大量的技术沉淀及知识产权。非常感谢小米加入 OIN，并展示其对开源领域协作创新和专利保护的承诺。

小米集团副总裁崔宝秋表示：

小米致力于为用户提供开放透明值得信赖的小米产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。Linux 和开源技术是我们致力于开发并集成到小米产品中的关键技术要素。通过加入 OIN，我们展示了自身对创新和开源的不懈承诺，并会继续支持 Linux 及其他全球核心开源项目的专利保护工作。

IT之家了解到，OIN 是史上最大的专利保护社区，支持开源软件 (OSS) 关键元素 Linux 的自由开发环境，拥有 3500 多个成员，加入 OIN 社区的组织都能以免许可费的方式获得 OIN 专利许可和社区成员交叉许可。