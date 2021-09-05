新能源汽车成增长主力，小康股份 1-8 月销售汽车约 17 万辆

9 月 4 日，小康股份发布 8 月份汽车产销快报，8 月销售汽车 19227 辆，1-8 月累计销售汽车 169821 辆，同比增长 9.39%。

其中，新能源汽车销量增速明显，8 月销售 3565 辆，同比增长 145.69%；1-8 月累计销售 21736 辆，同比增长 116.47%。

▲ 赛力斯华为智选 SF5，图片来自华为官网

据中汽协数据，今年上半年，新能源汽车销量完成 120.6 万辆，同比增长 2 倍，新能源汽车半年的累计销量已与 2019 年全年持平，新能源汽车的渗透率由年初的 5.4% 提高至 9.4%，其中 6 月份的渗透率已超过 12%。

小康股份已量产上市的高端智能电动汽车赛力斯-华为智选 SF5，搭载了领先的驼峰智能增程系统，覆盖市区通勤、城市周边出行、长途行驶三大高频核心用车场景；该车型采用双电机智能四驱动力组合，还搭载了 HUAWEI HiCar 全场景智能互联系统、SERES Pilot 安全驾驶智能辅助系统及 HUAWEI SOUND 高品质立体音响等智能座舱，满足了用户对智能化体验的需求。

公开资料显示，小康股份在重庆两江、双福、长寿、大学城及湖北十堰等地拥有多处生产基地。旗下赛力斯两江工厂是依据工业 4.0 要求打造的整车制造工厂，具备平台化、柔性化、透明化的生产线，在五大工艺车间和充电检测车间大量使用的机器人，实现了高度的自动化。