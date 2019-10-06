小康股份：造不依赖补贴的中高端电动车，年底前批量交付

【TechWeb】小康股份创始人、董事长兼总裁张兴海近日接受媒体采访时表示，小康股份的定位是要造不依赖于国家补贴的中高端电动汽车，目前公司在电动车领域已经实现了整车、三电以及自动驾驶方面相关核心技术的自主可控。

小康股份成立于1986年，主营产品围绕微型汽车及其发动机等配件，员工万余人。2016年6月15日，小康股份A股上市，股票代码601127。

谁能想到，33年前这家公司还只是在沙坪坝的一家弹簧加工厂？如今即便它在资本市场中屡屡试错，但依然是市值过百亿的公司。小康股份自己认为：是创新让小康股份产生裂变式发展。

从汽车零部件（座椅弹簧、洗衣机弹簧），到微型汽车，再到智能电动汽车，小康正处在第三次创业的进程中。

采访中，张兴海谈到过去的创业经历：“二十世纪八、九十年代，全自动洗衣机大都来自日本，每一台全自动洗衣机的电器弹簧，起初都被国外企业垄断，一根进口弹簧的价格超过1美元。后来我们研发并生产出了同样性能的弹簧，价格只需要1元多人民币。”

2003年，小康股份进入汽车领域，聚焦于微型车，与东风汽车合资创办东风小康，双方各占50%的股份。

张兴海表示，之前东风小康是做的是3万元左右的微型车，而现在，要做30万元的电动汽车。

在股价跌宕起伏的半年内，东风汽车卖掉了东风小康的50%股份，然而这个过程中，东风小康100%股权的预估值由96.6亿元调整为77亿元，发行股份购买资产发行价格由14.54元/股调整为11.76元/股，发行股份数量由3.32亿股调整为3.27亿股。而东风汽车集团将在此次重组中获得小康股份25.8%的股权。

从市场的反馈来看，东风小康的估值确实变低了。

但不影响它是一家“过百亿”的造车企业。

2018年8月，小康股份披露，预计首款消费级、智能电动SUV车型将于2019年开启市场预订，并实现交付。

通过查询各大招聘网站，近期东风小康确实在当地招聘新能源汽车相关职位。但比起同业的招聘力度与规模，这显然还不足以支撑其“创新”的口号。

▲注：SQE，供应商质量工程师

据媒体统计，2018年中国汽车产业28年来首次出现负增长，今年情况仍不容乐观。中国汽车工业协会数据显示，2019年1-8月，我国汽车销量同比下滑11%。在这样的背景下，新能源汽车却实现较快速度的增长。今年1-8月，新能源汽车销量79.3万辆，比上年同期增长32.0%。

2019后半年，新能源车市场进入瓶颈，补贴退坡的情况下，新能源车企正在抓紧完成“去库存”的工作。这样高压的空间下，东风小康能挤出一片生存之地么？

张兴海强调，电动化、智能化是未来汽车行业发展大势所趋。小康股份不仅要发展新能源汽车，还要做“不依赖补贴”的新能源车。因此，张兴海认为新能源汽车补贴退坡对于公司未来发展并没有影响。

因此，小康股份表示，小康集团在电动车领域已经实现了整车、三电以及自动驾驶方面相关核心技术的自主可控。

但一家做了15年3万微型车的公司，真的能在30万价位的市场中，找到属于自己的一席之地么？据业内人士评论：这很难说。