《孤岛惊魂 6》官方配置要求曝光：GTX 960 显卡就能玩

IT之家 9 月 5 日消息 就在上周，育碧又公布了一段《孤岛惊魂 6》预告片。随后，育碧于 9 月 3 日公布了这款游戏的详细 PC 配置要求以及介绍短片，包含开启光追和关闭光追功能的建议配置。此外，游戏还支持 AMD FidelityFX Super Resolution 超采样技术、拥有高清材质等特性。游戏的系统要求为 Win10 20H1 或更新版本，显卡需要支持 DirectX 12，且电脑至少为 8GB 双通道内存。

具体来看，游戏在 1080P 低画质设置下，对于 CPU 的最低要求为 AMD 锐龙 R3-1200，或英特尔酷睿 i5-4460；显卡要求为 AMD RX 460 或英伟达 GTX 960，这一配置可以保证平均帧率 30fps。如果想要在 1080P 分辨率下以 60fps、高画质流畅游戏，则需要 R5 3600X 或 i7-7700 CPU，显卡至少为 AMD Vega 64 或英伟达 GTX 1080。

在关闭光追的前提下，以 1400P 分辨率最高画质进行游戏，则需要至少 RX 5700 XT 或 RTX 2070 Super 显卡，CPU 要求提升至 i7-9700K。

如果想要开启光追功能，并保证 1400P 60fps 帧率、最高画质，那么系统要求提升至 AMD R5-5600X 或 i5-10600K 处理器，显卡则需要 RX 6900 XT 或 RTX 3070。

IT之家了解到，《孤岛惊魂 6》PC 版需要占用 60GB 的硬盘空间，游戏为多显示器拼接以及超宽带鱼屏进行优化，内置性能测试工具。如果用户的 PC 不能满足以上要求，还可以在 Xbox 系列以及 PS4、PS5 主机上游玩。这款游戏将于 2021 年 10 月 7 日正式发布，同时将登陆谷歌 Stadia 以及亚马逊 Luna 云游戏平台。

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