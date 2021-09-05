安徽拟试行季节性尖峰电价，再次向社会公开征求意见

IT之家 9 月 5 日消息 据安徽日报，安徽省发展改革委、省能源局出台《关于试行季节性尖峰电价和需求响应补偿电价的通知（征求意见稿）》，目前该方案再一次向社会公开征求意见。

《征求意见稿》提出了“试行季节性尖峰电价”，即在冬季日最低气温≤-5℃、夏季日最高气温≥36℃时（以中央电视台一套每晚天气预报中发布的合肥温度为准），对全省执行峰谷分时电价的工商业电力用户试行尖峰电价政策，用电价格在当日高峰时段电价基础上每千瓦时上浮 0.072 元。

试行需求响应补偿电价，也是《征求意见稿》中的一项重要的价格改革措施。它是指在电力供应不足或可再生能源消纳困难的情况下，为缓解电力供需矛盾，促进可再生能源消纳，自愿参与需求响应主动减少（增加）用电负荷的电力用户，按规定执行需求响应补偿电价。

也就是说，在电力紧缺时，一些电力用户可以减少用电，而另一些用户可以增加用电，按照相关补偿价格执行用电收费，从而实现电力资源优化配置。

IT之家了解到，今年入夏以来，全国华东、华中、西南、南方 4 个区域电网，上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等 17 个省级电网负荷均创出了历史新高。其中，广东省用电总量位居全国第一，创造了近十年最高增速。

此外，为保障高峰时期用电，国家电网加大跨区送电力度，最高峰时段跨区送电容量首次超过 1 亿千瓦。