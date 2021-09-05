高通：未来 5 年自动驾驶水平将发展到 L4 级别

近日，高通中国董事长孟樸在 2021 年中国国际服务贸易交易会上接受媒体采访时表示，随着硬件、操控系统、软件等技术的发展和完善，无需太久就可以实现完全自动驾驶，在未来 5 年内，自动驾驶就可以发展到 L4 级别水平。

高通目前已成为自动驾驶芯片平台的重要提供方，现在很多新能源汽车都已采用高通公司的技术解决方案，不论是车载娱乐系统，还是蜂窝车联网（C-V2X）技术等，以及未来的汽车辅助驾驶或者自动驾驶。

谈及高通与中国合作伙伴的合作创新案例，高通公司全球副总裁侯明娟介绍，比如在汽车领域，注意到年轻人在使用汽车时，希望把智能手机的体验带到汽车驾驶上，与汽车形成互动。

公开资料显示，2020 年初，高通针对自动驾驶推出 Snapdragon Ride 计算系统，主要包括 ADAS 安全系统级芯片 SoC、自动驾驶专用加速器芯片 ASIC 以及自动驾驶软件栈。

目前，Snapdragon Ride 已经获得长城汽车的采用，量产车型计划于 2022 年第二季度开始交付。长城采用的是高通第三代自动驾驶计算平台 ICU3.0，单板算力达 360TOPS，可持续升级到 1440TOPS，可同时接入最高 14 路 800 万像素高清摄像头，并能够接入 8 路高分辨率毫米波雷达，以及最高 5 路固态激光雷达。