微软 Win11 最优化，曝英特尔第 12 代 Alder Lake 芯片/ Z690 高端主板将在 11 月 19 日上市

IT之家 9 月 4 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，两周前，英特尔在其 2021 年架构日活动中推出了 Alder Lake 处理器架构。

该处理器针对 Windows 11 进行了优化，该操作系统是微软第一个利用英特尔 big.LITTLE 架构的产品，当英特尔谈到其 Alder Lake 处理器和混合架构以及新的 Arc GPU 时，该公司表示，

“为了实现这种高水平的协调，提高现实世界的性能，英特尔与微软合作，将这种革命性的能力纳入下一版本的 Windows 11。”

当微软就这个问题接受采访时，Mehmet Iyigun--合作伙伴发展经理表示，

“在 Windows 11 的整个开发周期中，我们团队与英特尔的同事合作，更新和优化我们的下一个操作系统，以充分利用性能混合架构，特别是 Thread Director。 有了 Thread Director 的反馈，Windows 11 的线程调度器在根据工作负载动态选择最合适的内核以获得最佳功率和性能方面更加智能。”

外媒 Wccftech 报道称，搭载 Alder Lake 处理器的设备将于今年晚些时候的 11 月 19 日开始销售，与英特尔基于 LGA1700 的高端 Z690 主板搭配。

Alder Lake 将是英特尔的第一款性能混合架构，包括一个性能核心和一个高效核心，在所有工作负载类型中提供显著性能。英特尔还详细介绍了将为 Alder Lake 提供支持的新 Efficient-core 及其 Performance-core x86 CPU 单元。

Efficient-core 微架构是为提高吞吐效率和有效卸载多任务的后台任务而设计的。它在低电压下运行，为提高频率和提升性能创造了空间，以满足更苛刻的工作负载。与 Skylake 内核相比，新的 Efficient-core 将提供相同的性能，但功耗降低 40%。

性能核心的微架构是为速度而设计的，是英特尔所打造的最高性能的 CPU 核心。它挑战了低延迟和单线程应用性能的极限，并在高功率效率下提供了显著的提升，可以更好地支持大型应用。英特尔声称，这个新的性能核心将比第 11 代核心的性能提高 19%。

为了使这两个内核与操作系统无缝衔接，英特尔开发了英特尔 Thread Director ，将使操作系统能够在正确的时间将正确的线程放在正确的内核上。此外，Alder Lake 将为从超便携笔记本电脑到发烧友和商用台式机等设备提供支持。

IT之家获悉，早期的基准测试显示，Windows 11 在 Alder Lake 芯片上将比 Windows 10 快 15%。