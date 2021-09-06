“萤火虫”Alpha 火箭首飞爆炸：2 号引擎提前关闭导致失控，地面主动起爆

9 月 6 日消息，上周四美国太空公司萤火虫航天公司（Firefly Aerospace）的首枚阿尔法火箭在飞行途中发生爆炸。公司在当地时间周日发布了一段新视频，透露了此次事故的更多细节。萤火虫航天表示：“尽管火箭没有能够进入轨道，但这一天标志着我们团队工作取得了重大进展。”“我们证实我们已经’成为’一家有能力建造和发射火箭的公司。”

上周四晚 9 点 59 分，两级火箭阿尔法携带卫星从美国加州范登堡太空部队基地发射升空。这是萤火虫航天的首次发射任务，升空两分钟后，火箭开始向水平方向倾斜。

▲ 9 月 3 日，萤火虫航天进行阿尔法火箭的首次发射，但火箭在半空中发生爆炸

据萤火虫航天称，火箭从发射台成功升空，但在飞行约 15 秒后，2 号引擎关闭。萤火虫航天说，火箭继续向上爬升，在大约 145 秒的时间内依旧处于控制之中。由于四部引擎当中的一部失效，火箭爬升速度很慢。

萤火虫航天表示，“在缺少 2 号引擎推力的情况下，火箭在如何保持控制方面面临挑战。阿尔法火箭能够在亚音速飞行状态下进行推力补偿，但当它通过跨音速飞行并进入超音速飞行阶段时，如何控制火箭是最具挑战性的。三部引擎所提供的推力不足最终导致火箭失去控制。”公司补充称，“这种状态使得地面控制人员使用飞行终止系统 (FTS) 通过空中爆炸结束了此次飞行。火箭不是自己爆炸的。”

萤火虫航天正在调查 2 号引擎提前关闭的原因，并表示一旦完成调查，将报告根本原因。公司称：“在与美国联邦航空管理局以及合作伙伴的帮助下，我们将尽快启动阿尔法火箭的第二次飞行。”