首款 PS5 平台国产单机游戏《暗影火炬城》明日发售

IT之家 9 月 6 日消息 在去年的 TGA 颁奖直播中，有一个名叫《暗影火炬城》的国产类银河恶魔城游戏映入玩家眼帘，该作即将上线，PS5/PS4 版本将于明日（9 月 7 日）发售，目前已开启预载。

IT之家了解到，《暗影火炬城》是一款银河恶魔城动作游戏，开发商为钛核网络科技。玩家将扮演一只挥动着巨大铁拳的兔子，在柴油朋克美学的庞大世界中与军团展开激战。

该游戏也已经上架了 Steam 平台，不过发售日期未知。

游戏介绍：

六年前，由动物自治的火炬城被机械军团入侵，抵抗战争败北后，身为前抵抗军战士的兔子雷德文一直过着隐居生活。随着他的朋友被无端逮捕，他不得已重新挥舞起巨大的金属铁拳，踏上反击的旅程。然而他并不知道，他即将被卷入由军团、抵抗军、地下鼠帮所共同交织出的复杂阴谋之中。

充满探索和挑战要素的无缝游戏地图

在银河恶魔城式的游戏地图中，探索十几个设计迥异的区域。无数隐藏的房间、密道、捷径，搭配战斗、解谜和平台跳跃的多种核心玩法，需要完成大大小小的挑战才能赢得奖励。游戏实现全程自动载入的地图，摆脱画面的频繁切换，让宏大而充满细节的火炬城变得更加真实和细腻。

三种无缝切换武器的街机风战斗系统

利用铁拳、钻头和电鞭三种战斗优势截然不同的武器，实现高连击、高伤害和长距离之间无缝切换，根据战场局势随时选择最适当的攻击方式，让敌人毫无招架之力。数十种形态各异的敌人，掌握不同的武器及战斗方式，并以精妙的配合战术向玩家提出挑战。多样化的 boss 各自拥有独特的战斗风格，提供绝不重复的游戏体验。

基于虚幻引擎 4 打造的柴油朋克美学

游戏选取了以柴油内燃机为核心元素的柴油朋克美学，融合具有年代感的东方城市景观，呈现了火炬城独一无二的视觉标签。毛茸茸的动物和冰冷的机械士兵构成强烈反差，揭示着游戏内在戏剧冲突。使用虚幻引擎 4 开发的写实主义 3D 画面，搭配基于物理的渲染，将银河恶魔城类型推向顶级画质表现。