三星李在镕非法注射麻醉药案庭审推迟至下月

9 月 6 日上午消息，韩联社报道，据韩国司法界，首尔中央地方法院当天决定将三星电子副会长李在镕非法注射麻醉药案的首次庭审时间推迟至 10 月 12 日。

据悉，李在镕的律师团本月 3 日向法院提交了庭审日期变更申请。这是此案庭审日期第二次被推迟。法院最早指定的开庭日期为上月 19 日，后被推迟至本月 7 日。

李在镕涉嫌在首尔市江南区一家整形医院进行了非医疗目的的丙泊酚注射。检方原本建议法院适用简易程序审理，后据调查结果申请正式开庭审理并获法院批准。