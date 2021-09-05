联想新平板电脑预热：采用三星 RGB 排列面板

IT之家 9 月 5 日消息 联想产品经理 @林林-一枝小白兔 今日放出了一张屏幕的排列结构图，由图可知属于三星的 RBG 排列。他表示这是联想即将发布的新款平板电脑的屏幕，或将采用三星最新的屏幕。

IT之家了解到，联想今年推出了 YOGA Pad Pro、小新 Pad Plus、小新 Pad Pro 2021 三款机型，分别搭载骁龙 870 芯片、骁龙 750G 芯片、骁龙 870 芯片，深受网友好评。