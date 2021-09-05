首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓平板

联想新平板电脑预热：采用三星 RGB 排列面板

2021/9/5 23:19:09 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 5 日消息 联想产品经理 @林林-一枝小白兔 今日放出了一张屏幕的排列结构图，由图可知属于三星的 RBG 排列。他表示这是联想即将发布的新款平板电脑的屏幕，或将采用三星最新的屏幕。

IT之家了解到，联想今年推出了 YOGA Pad Pro、小新 Pad Plus、小新 Pad Pro 2021 三款机型，分别搭载骁龙 870 芯片、骁龙 750G 芯片、骁龙 870 芯片，深受网友好评。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星联想

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用