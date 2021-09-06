奔驰大 G 纯电概念车 EQG 发布，搭载四轮独立驱动电机

IT之家 9 月 6 日消息 梅赛德斯-奔驰在 2021 年慕尼黑 IAA 车展上正式推出了纯电版大 G 概念车，命名为 EQG，纯电版延续了燃油版车型方正硬朗的外观设计风格，同时融入了 EQ 家族的造型风格。

奔驰 EQG 概念车双色车身设计，车头依旧是方正的造型风格，前格栅改为封闭式设计，带有 LED 光源。

“经典小书包”在奔驰 EQG 概念车不再像燃油版那样用于存放备胎，取而代之的是货仓，用于存放充电线等物品。

EQG 概念车尽管是纯电动车型，但依然采用了 G 级梯形车架，前独立悬架后刚性轴的悬架形式，能够更好的保证车辆的通过性。同时，新车还将电池系统集成在车架中，起到了降低重心的作用。

目前，梅赛德斯-奔驰还未公布 EQG 概念车的动力系统和续航里程等细节，不过奔驰也表示 EQG 概念车将使用四个靠近车轮安装的电动机，每个电机都可以独立运行，并赋予 EQG“独特的驱动特性”。同时，传动系统还具有可换挡的两速变速箱，从而让该车可以应付相对棘手的越野情况。

IT之家了解到，目前，EQG 还在开发当中，开发完成后，梅赛德斯-奔驰将把新车带到奥地利格拉茨郊区的 Schckl 山进行测试。