顺丰推出 5 亿员工发展保障计划：用于快递员技能学历提升等

IT之家 9 月 6 日消息 顺丰推出“员工可持续发展保障计划”，计划将在今后一段时间持续投入 5 亿元以上，兼顾当下福利和长远职业生涯保障，聚焦快递小哥职业可持续发展和家庭生活质量提升。

今年以来，快递员群体合法权益保障工作备受关注。交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委等 7 部门前不久联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，对切实保障快递员群体合法权益、促进快递业持续健康发展作出了部署。

顺丰此次推出的“员工可持续发展保障计划”也是响应落实国家关于做好快递员群体合法权益保障工作政策的实在举措之一。该计划预计覆盖超过 20 万名一二线快递小哥及其家人，为他们技能学历提升、转岗转型培训和家属福利等提供支持帮助。

针对快递员多为年轻人，着眼他们未来职业生涯多样化发展及成长需要，顺丰制定了专业型人才、管理型人才可持续发展计划。鼓励一二线员工参加学历教育与技能认证，为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴；组织各地区快递员进行快递员、快件处理员技能等级认定，参评快递领域职称评审，提升专业能力与水平；引导快递员参加水电工、店铺运营、农产品种植等相关技能提升，拓展未来岗位选择空间和职业发展通道。

其次，顺丰还将利用集团公司网络生态的优势，不断创造就业岗位。根据个人意愿，支持资深快递员转为营业员、小件派送员、做件员、投柜员、仓管员等岗位；满足部分快递员自主创业愿望与需求，并依托现有资源，整合业务体系，积极支持快递员完成从员工到合作伙伴的身份转变。

IT之家了解到，顺丰曾推出“一哥丰收计划”，年内将投入不低于 2 亿元专项资金提升收派员收入。