欧洲 2035 年实现新车零排放，意大利“力保”超跑制造商

除中国之外，对新能源汽车尤其是纯电动车最为重视的就是欧洲了。

早在今年７月份，就有外媒报道称，欧洲委员会已经设定了至 2035 年后将禁售燃油车的期限，这较此前 2050 年的规划大幅提前。

根据此项法律来看，未来汽油以及燃油驱动的车型将会不复存在。不过，该禁令仍处于提案阶段，需要经过漫长的批准程序和欧盟成员国的接受。

而作为超跑制造大国的意大利，显然有些犹豫。

据外媒报道，意大利政府一名部长表示，该国正和欧盟就保护法拉利和兰博基尼等超级跑车制造商不受内燃机禁令的影响进行谈判，该禁令要求在 2035 年前逐步淘汰内燃机汽车。

尽管意大利政府完全支持欧洲逐步淘汰污染最严重的发动机，以达到削减排放的承诺，意大利的生态过渡部长 Roberto Cingolani 表示，在巨大的汽车市场中还有一个利基市场，目前正在与欧盟委员会讨论新规如何适用于销量较低的高端汽车制造商。

据了解，意大利是一个人口 6000 万的欧洲国家，拥有世界上众多超跑品牌，其中最为人所熟知的有法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、帕加尼、阿尔法・罗密欧等，还有很多小众的超跑品牌。

不同于一些规模更大的车企，由于这些超跑制造商经济实力有限，他们不能很快的完成对工厂以及电动化的转型。

据悉，目前法拉利表示，它们对 2035 年将要执行的内燃机禁令表示“没有问题”。而兰博基尼也正在积极的向电动化转型，纯电动车预计在 2025 年之后推出。