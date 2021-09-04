工信部辛国斌：加快车用芯片、操作系统等研发和产业化

9 月 4 日，在第十七届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛开幕大会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，今年 1-8 月汽车产销有望突破 1600 万辆，同比增长 10% 左右。1-7 月整车出口 100 万辆，同比增长 124%。

此外，新能源和智能网联汽车保持快速发展，今年 1-8 月新能源汽车产销预计超过 170 万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过 10%，L2 级智能网联乘用车市场占比达到 20%。此外，技术创新取得新进展，快充技术实现充电 5 分钟，续航增加 200 公里，钠离子电池超过每公斤 160 瓦时，并取得产业化突破，为产业可持续发展提供动能。

辛国斌也强调，国家碳达峰碳中和目标对汽车产业发展提出新的要求，将会带来广泛而深刻的产业系统性变革，需要全产业链共同努力，统筹推进低碳工业、低碳产品、低碳交通、低碳能源协同发展。新能源汽车产业规模持续扩大，还面临锂、钴、镍等上涨压力。国外新冠肺炎疫情仍呈高发态势，国内整体得到有效控制，但也存在散点爆发可能。近期由此导致汽车芯片和零部件供应不足问题，部分汽车产销连续四个月出现同比环比下降，后期稳定运行的压力仍然较大。

辛国斌表示，要抢抓机遇，努力开创汽车产业发展新局面。包括：补齐产业短板，提升全产业链水平，实施强链补链行动，围绕补短板贯通技术攻关，平台支撑和示范应用环节，加快车用芯片、操作系统等研发和产业化，引导企业优化供应链布局，提高产业链稳定安全水平和竞争力。