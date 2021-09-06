腾讯红魔游戏手机 6S Pro 发布：骁龙 888 Plus/ 升级离心风扇，3999 元起

IT之家 9 月 6 日消息 今天下午，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 正式发布。手机搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰 SoC，配备满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，拥有 165Hz 高刷 AMOLED 屏、触控肩键、涡轮风扇等特性。

这款手机拥有曜影黑、星耀版以及拥有透明后盖的“氘锋透明版”，能够看到涡轮风扇的 RGB 灯光效果。红魔此款手机在散热方面进行了全新升级，应用了航天级的相变材料。

这款手机搭载 ICE 7.0 九层多维立体散热系统。处理器上方拥有一层“正二十一烷相变材料”，相变温度 38℃-41℃，能够快速吸收热量。从曲线上看，在达到相变温度时，这种材料相比金属以及水，吸热能力大幅提升。综合来看，手机的平均温升可以降低 2℃。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 配备了全新升级的高速离心静音风扇。这款风扇最高转速可达 20000 RPM，相比上一款风量增加 30%，风压增加 35%，同时全新的结构使得噪音降低 40%。风扇采用了四线圈设计，效率更高；叶片使用了半透明材质，可以透光。

性能方面，手机搭载的高通骁龙 888 Plus SoC，超大核主频可达 3.0GHz，同时 AI 算力提升 20%，游戏性能更强。手机配备腾讯 Solar Core 游戏引擎，针对大量游戏专门调校，保证游戏帧率稳定，具有极速启动功能。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 配备 6400 万像素 AI 三摄，除了主摄外还有超广角镜头、微距镜头。手机配备双立体声扬声器，具有 DTS:X Ultra 认证，拥有双 smart PA 功放芯片驱动。此外，为了便于横屏游戏，手机在侧面还配备了一个麦克风，提高游戏时的语音音质。

这款产品搭载 1080P 6.8 英寸 AMOLED 全面屏，刷新率 165Hz。屏幕采用无挖孔设计，前摄位于屏幕上方，保证游戏时画面无遮挡。屏幕像素采用钻石排列，显示效果更好，同时具有低蓝光认证、屏下指纹识别技术。为满足游戏操作，屏幕的多指触控采样率可达 720Hz，属于目前手机中的最高水平。

手机侧面，具有两个独立触控肩键。手机后盖位置，拥有 500Hz 红魔腰键。可以自定义游戏中的映射键位。

IT之家了解到，这款手机配备 4500mAh 双芯电池，支持 120W 充电。风冷急速快充环境下，可以实现 17 分钟充满。手机标配 120W 氮化镓充电器。

软件方面，红魔游戏手机 6S Pro 搭载全新 Red Magic OS 4.5。同时，官方今日公布了全新的 IP 形象：红魔姬 Mora。手机内部的游戏助手功能，以 Mora 的形象出现，可以实现触控键、自定义、帧率调节、智能语音播报等功能。在进行《王者荣耀》游戏时，语音播报可自动提示刷新情况，同时聊天时可以快速发送各种“黑话”，无需手动输入。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 售价 3999 元起，今日开启预约，将于 9 月 9 日线上线下同步开售。以下为详细价格：