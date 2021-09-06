制售《和平精英》物理外挂被腾讯起诉，后者要求赔偿经济损失 2000 万

IT之家 9 月 6 日消息 据上海杨浦法院公众号消息，一家公司制作推广“物理外挂”，通过硬件设备帮助玩家在网络游戏《和平精英》里实现“一键连点”“瞬变全自动”的作弊效果，被腾讯诉至法院。

IT之家了解到，日前上海市杨浦区人民法院经审理，对该案作出诉中行为保全裁定：责令被告公司立即停止生产、销售、推广涉案被控产品。

原告腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯科技公司）系网络游戏《和平精英》的开发者，其授权原告深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯计算机公司）在全球范围内享有涉案游戏的代理运营权。两原告在游戏进行伊始即以用户协议形式明确禁止用户在游戏中使用各种可以让游戏效率或收益数据表现异常的硬件设备，并通过对使用外接设备的检测匹配隔离等技术手段，维护游戏公平竞技的生态环境。

被告飞智公司制作、销售、推广的“蜂刺手游按键”（左右手）系一款利用预设高频脉冲信号，模拟人手触摸手机屏所产生的信号，以达到快速触屏点击效果的游戏外设。这种触屏速度超出了人体正常的触屏点击手速，且脉冲信号所点击的间隔速率还均能保持相同，具有人手不可比拟的优势。因该产品仅提供固定频率电场，不借助任何数据传输链接方式，没有蓝牙、红外等无线通讯功能，所以游戏运营商较难在事先通过技术手段予以隔离检测。

▲ 涉案被控产品:“蜂刺手游按键”

此外，被告飞智公司不但以网站直播间、设置游戏攻略专区的形式向不特定的公众教授使用涉案产品来降低操作《和平精英》游戏的难度，而且与其授权经销商被告衡智公司各自在网店中以“连点模式，长按 8 次/秒，连狙瞬间变全自动”为产品卖点，与《和平精英》游戏绑定宣传，吸引游戏玩家购买、使用。据悉，相关用户在上述网店中的对于该产品的评价留言已达到上万条。

两原告腾讯科技公司、腾讯计算机公司认为，涉案“蜂刺手游按键”实际是游戏作弊器，两被告飞智公司、衡智公司的行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德，妨碍和破坏了原告方合法提供的网络产品或服务的正常运营，构成对两原告的不正当竞争，故诉至法院，请求判令两被告停止不正当竞争行为；赔偿原告经济损失 2000 万元、合理费用 35 万元；并刊登声明，消除影响。审理中，两原告向法院申请对两被告采取行为保全措施，认为如不采取措施，任由《和平精英》游戏公平竞技体验被破坏，将导致游戏生命周期缩短，从根本上动摇网络游戏持续运营的基础。

上海杨浦法院经审查认为，游戏开发商和运营商负有保障用户对于游戏公平竞技环境期待的责任，其他同业经营者不得有违诚信和商业道德，利用技术手段，实施妨碍干扰游戏正常运营，损害他人合法权益的行为。涉案“蜂刺手游按键”（左右手）是一款专为手机网络游戏所研发的产品。该产品有干扰涉案游戏正常运营，妨碍以用户体验、公平竞技为核心的涉案游戏产品服务功能实现的可能性，且两被申请人有攀附涉案游戏知名度的主观故意，不采取行为保全措施会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害；且采取行为保全措施不会造成当事人之间利益的显著失衡，也不会损害社会公共利益。

故作出诉中行为保全裁定：

一、责令被申请人飞智公司立即停止生产、销售、推广妨碍网络游戏《和平精英》正常运营的“蜂刺手游按键”（左右手）产品的行为；

二、责令被申请人衡智公司立即停止销售、推广妨碍网络游戏《和平精英》正常运营的“蜂刺手游按键”（左右手）产品的行为。

诉中行为保全裁定作出后，双方当事人最终达成和解协议。