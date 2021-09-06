宝马推出 i Vision AMBY 电动自行车：最大续航 300 公里

IT之家 9 月 6 日消息 2021 慕尼黑车展正式开幕，宝马在此次车展上发布了一款名为 i Vision AMBY 的电动自行车，这是一辆带有电力驱动系统的脚踏电动自行车。

i Vision AMBY 提供三种速度：25 公里/小时用于自行车道，45 公里/小时用于城市中心道路，60 公里/小时用于多车道道路。BMW i Vision AMBY 使用地理围栏来了解自行车的位置，从而使其能够自动调整其最高速度。

作为一辆电动脚踏车，BMW i Vision AMBY 需要骑手不断踩蹬。BMW i Vision AMBY 的外观也与标准电动自行车不同。AMBY 的设计看起来不是很苗条，而是看起来很厚实、很结实、很耐用。宝马声称其设计是电动自行车和赛车的结合。车把下面还有一个小智能手机垫，可以放置手机用于导航。此外，车把下面有一个小的 LED 灯带，不仅看起来很酷，而且有助于夜间的骑行安全。

BMW i Vision AMBY 有相当多的安全功能，包括 ABS 系统、自动远光灯辅助系统、刹车灯辅助系统、日间骑行灯，甚至还有一个距离传感器，当有车辆接近自行车尾部时，它会向骑手发出声音提示。

安装在车架中央的是 2000Wh 的电池组，可提供高达 300 公里的续航。安装在脚踏旁边的是电力驱动装置，通过齿形皮带向后轮发送动力，只有在骑手踩踏时才会有动力。有 120 毫米的悬挂行程，以处理各种路面。集成的刹车系统，加上内部走线的电缆，使自行车具有非常光滑的流线型外观。

后轮可以快速和容易地被移除，前轮是传统的用螺丝来拆卸的。电池甚至也可以拆下，单独存放。

虽然自行车一般没有钥匙，但 BMW i Vision AMBY 有一个数字钥匙功能。使用智能手机可以为自行车的某些速度限制加载许可证信息，甚至可以即时更新任何需要的保险。通过宝马的应用程序，还可以检查电池状态和范围，并获得 OTA 更新。还有一个免费的可编程防盗器，允许智能远程防盗。

IT之家了解到，宝马还推出了一辆 BMW Motorrad Vision AMBY，它与 i Vision AMBY 相似，但有一些更运动的调整。Motorrad 版本的车架略有不同，有一个独特的单边后摇臂，连接后轮，还有更厚实的轮胎，但两者之间最大的区别是 Motorrad 版本无需骑手踩蹬。i Vision AMBY 需要骑手踩踏板来提供电动辅助，而 Motorrad 版本有一个安装在握把上的油门，可以自行提供电动加速。