网信办：8 月受理网络违法和不良信息举报 1947.3 万件，环比增 15.5%

IT之家 9 月 6 日消息 今日网信办发布通知，表示 2021 年 8 月，全国各级网络举报部门受理举报 1947.3 万件，环比增长 15.5%、同比增长 57.3%。其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报 36.9 万件，环比增长 17.4%、同比增长 55.5%；各地网信办举报部门受理举报 99.3 万件，环比下降 12.3%、同比下降 29.7%；全国主要网站受理举报 1811.1 万件，环比增长 17.5%、同比增长 68.8%。

从趋势上看，今年 6 月以来全国网络违法和不良信息举报受理情况明显增长，超越了 2020 年的最高值。官方表示，在全国主要网站受理的举报中，微博、阿里巴巴、腾讯、快手、豆瓣、今日头条、知乎、新浪网、搜狗、哔哩哔哩动画、拼多多、京东、优酷等主要商业网站受理量占 73.8%，达 1337.2 万件。其中微博平台举报受理数量超 800 万，遥遥领先其它平台。

IT之家了解到，目前网信办开通了多种举报途径，除了拨打举报电话：12377 外，还可以访问举报中心网址：www.12377.cn 进行举报。此外，还可以访问中央网信办举报中心官方微博、微信公众号，以及下载“网络举报”客户端进行违法和不良信息举报。