整治饭圈乱象，豆瓣暂停回复功能

IT之家 9 月 6 日消息 今日有网友发现，豆瓣 App 中“回复”功能现已无法使用，点击回复栏时系统会出现“因技术原因暂停回复功能，9 月 13 日恢复”的提示。

此外，除“回复”功能，豆瓣多个娱乐小组组名也显示为“未命名”，凤凰网曾表示此次小组改名是为了响应“清朗‘饭圈’乱象整治”专项行动。

IT之家了解到，中央网信办于 6 月 15 日决定在全国范围内开展为期 2 个月的“清朗・‘饭圈’乱象整治”专项行动，但似乎效果并不显著，因此又在 8 月 27 日发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。

据蓝鲸财经，近些年由于豆瓣小组逐渐成为娱乐内容的重要“讨论社区”，豆瓣各“吃瓜”小组渐渐成为八卦爆料、拉踩引战的重灾区，也成为了不少大规模网络舆论事件的最初发源地。

对此，豆瓣也作出响应，加大对饭圈诱导打榜、引战拉踩、炒作造谣等违法违规行为的处罚，至少要求小组新名称将不能再含有“吃瓜”、“爆料”、“拉踩”等诱导集中八卦爆料、拉踩引战等内容。

今年 6 月，豆瓣表示，将持续开展整治“饭圈”乱象的专项工作。专项行动期间，将封禁一批造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资等影响恶劣的帐号，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号；从重处置出现“饭圈”乱象的小组，一旦发现纵容饭圈乱象或屡教不改的小组将从重处置，方式包括但不限于：暂停部分功能、停用整个小组、甚至解散小组。

豆瓣表示，在专项行动期间，针对“粉丝聚集”、“互撕谩骂”、“八卦爆料”、“制造舆论”、“养号刷评”等问题，平台将上线相应的应对措施。包括但不限于：

（1）对“饭圈”乱象比较突出的小组，停用小组分区、转发、收藏等功能；

（2）加大对问题小组组内违规内容的的清理力度；

（3）对纵容“饭圈”乱象或屡教不改的小组将从重处罚，包括：暂停部分功能、停用整个小组、甚至解散小组；

（4）禁止创建可能引发“饭圈”乱象类的小组；

（5）清理违规群组版块，持续解散以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料等为主题的粉丝群组，阻断对粉丝群体产生不良诱导甚至鼓励滋事的渠道；

（6）整顿和规范粉丝群体帐号，加强对明星粉丝团、后援会等帐号的管理，未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团帐号；

（7）封禁造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资及职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号；

（8）严控未成年人参与，进一步采取措施，严禁未成年人打赏，严禁未成年人应援消费，严禁未成年人担任相关群主或管理者。

据悉，网信办专项行动将针对网上“饭圈”突出问题，重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。

清朗饭圈专项行动将重点打击以下 5 类“饭圈”乱象行为：

一是诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为；

二是“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为；

三是鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为；

四是以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为；

五是通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序行为。

据称，此次专项行动期间，将关闭解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规账号，从重处置纵容乱象、屡教不改的网站平台。

为了进一步加大治理力度，网信办在 8 月发布了 10 条强化工作措施：

1.取消明星艺人榜单

取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。

2.优化调整排行规则

在音乐作品、影视作品等排行中，降低签到、点赞、评论等指标权重，增加作品导向及专业性评价等指标权重。不得设置诱导粉丝打榜的相关功能，不得设置付费签到功能或通过充值会员等方式增加签到次数，引导粉丝更多关注文化产品质量，降低追星热度。

3.严管明星经纪公司

强化网站平台对明星经纪公司（工作室）网上行为的管理责任，制定相关网上运营规范，对账号注册认证、内容发布、商业推广、危机公关、粉丝管理等网上行为作出明确规定。强化明星经纪公司（工作室）对粉丝群体的引导责任，对引发粉丝互撕、拉踩引战的明星及其经纪公司（工作室）、粉丝团，对其账号采取限流、禁言、关闭等措施，同时，全平台减少直至取消相关明星的各类信息发布。

4.规范粉丝群体账号

加强对明星粉丝团、后援会等账号的管理，要求粉丝团、后援会账号必须经明星经纪公司（工作室）授权或认证，并由其负责日常维护和监督。未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团账号。

5.严禁呈现互撕信息

切实履行管理责任，及时发现清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击等各类有害信息，从严处置违法违规账号，有效防止舆情升温发酵。对发现不及时、管理不到位的网站平台从重处罚。

6.清理违规群组版块

持续解散以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料等为主题的粉丝社区、群组，关闭易导致粉丝聚集、交流打榜经验、讨论明星绯闻、互相做任务刷数据的版块、频道等，阻断对粉丝群体产生不良诱导甚至鼓励滋事的渠道。

7.不得诱导粉丝消费

制定细化规则，对明星艺人专辑或其他作品、产品等，在销售环节不得显示粉丝个人购买量、贡献值等数据，不得对粉丝个人购买产品的数量或金额进行排行，不得设置任务解锁、定制福利、限时 PK 等刺激粉丝消费的营销活动。

8.强化节目设置管理

加强对网络综艺节目网上行为管理，不得设置“花钱买投票”功能，严禁引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票。

9.严控未成年人参与

进一步采取措施，严禁未成年人打赏，严禁未成年人应援消费，不得由未成年人担任相关群主或管理者，限制未成年人投票打榜，明确明星粉丝团、后援会等线上活动不得影响未成年人正常学习、休息，不得组织未成年人开展各种线上集会等。

10.规范应援集资行为

及时发现、清理各类违规应援集资信息；对问题集中、履责不力、诱导未成年人参与应援集资的网站平台，依法依规处置处罚；持续排查处置提供投票打榜、应援集资的境外网站。