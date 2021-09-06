歌尔股份：公司越南生产基地正常运作

9 月 6 日消息 近日，歌尔股份在与投资者互动时表示，公司越南生产基地在正常运作中。

公开资料显示，虽然越南因疫情封锁三分之一国土，对部分企业产生了一定影响。但是，歌尔股份在越南和其他国家的工厂由于防护措施得当，在疫情期间能较好如期完成生产；即使精密结构件业务依托的智能手机市场受到国际局势、疫情等不可抗力的影响，歌尔股份还是延续了该项业务的稳定发展。

目前，歌尔股份不仅能够为客户提供 VR 虚拟现实产品的设计和制造服务，也同时在与 VR/AR 相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等领域内，具有提供整体产品解决方案的能力。在产业整合具备优势的歌尔股份，业务上根据实际需求和不同的客户采取包括 ODM\JDM\OEM 等在内的不同模式。

智能手机市场需求已经进入了非常饱和的阶段，而这个阶段的另一特性，就是终端市场份额高度集中化。而歌尔股份在很早之前就开始建立以大客户为核心的客户体系，也加强了该公司面对复杂多变市场环境的抗风险能力。

据了解，歌尔股份精密零组件业务上半年实现营收 60.51 亿元，占当期总营收比重的 19.98%，与去年同期相比增长 21.78%。笔者认为，该项业务之所以能够长期保持稳健发展，与该公司从创立至今持续聚焦大客户的战略不无关系。