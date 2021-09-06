网络适老化改造进展如何，工信部：首批改造年底完成

IT之家 9 月 6 日消息 根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 日前发布的报告，截至今年 6 月，我国网民规模达 10.11 亿，而其中有 28% 为 50 岁及以上人群，较去年 6 月增长了 5.2 个百分点。

为了方便老年用户使用，今年 1 月，工信部开展了互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。目前进展如何？工信部官微进行了一些解读，我们一起来看一下。

IT之家了解到，工业和信息化部信息通信管理局相关负责人表示，工信部已督促首批参与适老化的 115 家网站和 43 家 App 迅速开始改造，预计到今年底将全部按照要求完成改造及评测。

从工信部今年 4 月发布的《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》来看，网站和 App 需要对字体大小、颜色用途等数十项进行改造，并特别要求完成改造后的网站和手机 App 适老版、无障碍版不得设有广告插件，付款类操作不得设有任何诱导式按键。

此外，部分政府官网目前已经实现语音朗读、语音导航等多种辅助功能，有效帮助老年人实现无障碍浏览网站服务，而部分新闻类 App 则实现了全版大字体、大图标、大按钮升级，部分购物类 App 上线了老年人专属服务界面，进一步简化搜索程序。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，和线下终端不同，老年人没有刚需去自我学习操作模式，所以年轻人需要主动帮助老年人使用 App，而一些适老化改造也考虑到了这点，比如“远程协助”模式的推出就很好地帮助两代人沟通和操作。

他还表示，我们要适当做一些常态化的老年人针对性推介、为 App 作介绍，提高普及度，同时也为少部分人保留刚性业务的线下办理方式，避免没有智能设备造成的困扰。

工信部信息通信管理局相关负责人还表示，当前专门针对适老化产品及服务的标准较少，产品服务质量有待提升。